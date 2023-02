Eistauchen ist herausfordernder als normales Tauchen. Sprich, es ist kälter, man taucht meist in grösserer Höhe in den Bergen und vor allem unter Eis. «Man kann nicht einfach auftauchen, sondern muss das Einstiegsloch wieder finden», sagt Sandra Büchi, Zentralpräsidentin des Schweizer Unterwasser-Sportverbandes SUSV. «Jedoch gelten beim Eistauchen klare Regeln, damit Unfälle vermieden werden können.»

So werde jedes Buddy-Team mit einer Leine gesichert. Zwei Leinenführende an Land kommunizierten auch stetig mit dem Tauchteam. Zudem sei stets ein Sicherheitstaucher-Team vor Ort, welches bei einem Notfall reagieren und allenfalls suchen kann. Diese verschiedenen Rollen würden bei der Ausbildung zum Eistaucher geübt, so Büchi. Ebenfalls tauche man unter Eis in der Nähe des Einsteiglochs.