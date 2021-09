In vielen Städten dürfen Restaurants wegen der Pandemie draussen mehr Platz nutzen. Diese Lockerungen könnten bestehen.

Ein Hauch «Italianità» ist in vielen Schweizer Städten angekommen, seit sich Restaurants auf Trottoirs und Plätzen ausbreiten dürfen. Wo früher Stühle und Tische verboten waren, sitzen heute Gäste und trinken Wein oder Café.

In vielen Schweizer Städten durften Bars, Restaurants und Cafés ihre Aussenflächen im letzten Jahr wegen der Pandemie vergrössern. Zürcher Restaurants können derzeit dreissig Prozent mehr Plätze draussen bereitstellen. Doch für die Wirtinnen und Wirten gibt es ein Problem.

Tausende unterstützen Wunsch der Gastronomen

Die Erleichterungen für Bars, Cafés und Restaurant sollen per Ende Oktober wegfallen. Deshalb kämpfen die Zürcher Wirtinnen und Wirte mit einer Petition dafür, dass die grosszügige Bestuhlung bleibt. Der Zuspruch ist gross – über 18'000 Personen haben seit Juli die Petition unterschrieben. Zum Vergleich: Eine Volksinitiative benötigt in Zürich 3000 Unterschriften.

Was halten Sie von den zusätzlichen Aussenflächen für Restaurants? Schliessen Eine gute Idee! Die Betriebe sollten permanent mehr Aussenflächen haben. Eine gute Idee! Die Betriebe sollten permanent mehr Aussenflächen haben. % Schliessen Während der Pandemie finde ich es gut – aber bitte nicht dauerhaft. Während der Pandemie finde ich es gut – aber bitte nicht dauerhaft. % Schliessen Die Restaurants sollten demnächst wieder zum alten System zurückkehren. Die Restaurants sollten demnächst wieder zum alten System zurückkehren. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Gastronominnen und Gastronomen nutzen so die Gunst der Stunde für ein altes Anliegen: Viele Betriebe hätten sich schon vor der Pandemie weniger Begrenzungen gewünscht, sagt Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich-City. Diese Forderungen seien von der Stadt Zürich mit Verweis auf bestehende Regeln aber stets abgelehnt worden. «Nun haben wir gemerkt, dass solche Öffnungen problemlos möglich sind», sagt Urs Pfäffli.

Legende: In diesem Zürcher Restaurant gibt es erst seit der Pandemie auch Tische rund um den Brunnen. SRF/Anna Wepfer

«Unbedingt» an neu gewonnen Freiheiten festhalten

Auch in anderen Städten möchten Gastrobetriebe den neu gewonnen Platz beibehalten. «Unbedingt», heisst es etwa bei «Gastro Stadt Luzern». Die Stadtbehörden zeigen sich dem Anliegen gegenüber offen. «Wir suchen derzeit Mittel und Wege, die Flächenerweiterungen auch im nächsten Jahr zu ermöglichen», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern.

Was gilt beispielsweise in der Stadt Bern? Box aufklappen Box zuklappen Normalerweise müssen Berner Gastronomen und Gastronominnen nach drei Monaten eine Baubewilligung für die erweiterte Aussenbestuhlung beantragen. Diese kann mittels Einsprachen bekämpft werden. Auf dieses Bewilligungsverfahren wird in Bern derzeit verzichtet – wohl noch für längere Zeit. «Gerade die Einführung der Zertifikatspflicht verlangt den Restaurants und Cafés vieles ab – die Aussenbestuhlung bleibt in der nächsten Zeit wichtig», sagt Reto Nause.

Noch weiter gehen die Stadtberner Behörden. So kündigt der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause an: «Wir machen uns derzeit Gedanken, wie wir das jetzige Regime in ein definitives überführen können.» Die Aussenbestuhlung sei jedoch nicht nur Sache der Gemeinde. Deshalb gibt Nause zu bedenken: «Es ist möglich, dass uns eine höhere Instanz – sprich der Kanton oder der Regierungsstatthalter – zurückpfeifen wird.»

Lärm ist ein Knackpunkt

Auch in Zürich verweisen die Stadtbehörden auf höheres Recht. Für dauerhaft grössere Aussenbereiche brauche es eine Baubewilligung, sagt Urs Spinner vom Zürcher Hochbaudepartement: «Der grösste Knackpunkt ist dabei Lärm, welcher auch die Anwohnerschaft betrifft», sagt Spinner. Weil die Vorschriften diesbezüglich vom Bund stammten, seien dem Stadtrat die Hände gebunden. Doch Lockerungen seien möglich.

Legende: Mehr Plätze: Was bei vielen Restaurantgästen auf Begeisterung stösst, sehen einzelne Quartiervereine kritisch. SRF/anna Wepfer

Bereits heute freuen sich nicht alle über die Ausbreitung der Restaurants. Einzelne Zürcher Quartiervereine kritisieren, die zusätzlichen Bestuhlungen schränkten den Freiraum von Anwohnerinnen und Anwohnern ein. «Eine lebhafte Stadt gefällt uns zwar», sagt Felix Stocker, Präsident der Gruppe Innenstadt als Wohnquartier. «Aber man kann nicht den ganzen öffentlichen Raum kommerzialisieren und für Verkaufsaktivitäten freigeben.»

Wie die Stadt Zürich die Bedürfnisse von Gastronomen und Anwohnerinnen vereinbaren möchte, ist derzeit offen. Die Zeit läuft: Ende Oktober fallen die Erleichterungen für Gastrobetriebe weg.