Was die hohen Gesundheitskosten angehe, habe er alle Argumente der Politik schon zur Genüge gehört, sagt Daniel Scheidegger, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Nun brauche es frische Ideen aus der Bevölkerung.

Wir brauchen eine Demokratisierung des Gesundheitssystems.

«Wir brauchen eine Demokratisierung des Gesundheitssystems. Das müssen wir – als Gesellschaft – uns überlegen», sagte Scheidegger. Deswegen glaube er, dass vor allem junge Menschen gefragt seien. «Denn das, was wir jetzt im Gesundheitswesen verändern, wird mich nicht mehr betreffen.»

Aus diesem Grund lud die Akademie der Medizinischen Wissenschaften junge Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, zu einem Austausch ein. Was wollen sie, die ihre Zukunft im Gesundheitswesen noch vor sich haben, verändern?

Alle suchen nach Lösungen

Gekommen sind Hebammen, Physiotherapeuten, Pflegefachpersonen, Ärztinnen und Ernährungsberaterinnen. Schnell entsteht eine rege Diskussion. Jede Berufsgruppe sucht die Schuld zunächst eher bei den anderen, aber bald steht die Suche nach Lösungen im Zentrum.

Eine junge Ärztin reflektiert über die eigene Verantwortung: «Wir haben über die Anspruchshaltung geredet, die Patienten aber auch wir Ärzte haben – dass wir immer das Maximum machen wollen.» Und das sei vielleicht nicht immer das Beste, «oder zielführend».

Auch viele andere Anwesende finden, dass es eine verstärkte Debatte darüber brauche, was wirklich nötig ist – und was nicht. Der Vorschlag, den Leistungskatalog zu verkleinern, ist in der Politik ein heisses Eisen, für die Jungen jedoch ein gangbarer Weg.

Fokus auf Prävention

Noch etwas anderes wird häufig genannt: Die Prävention müsse gestärkt werden. Eine Physiotherapeutin schlägt vor, diese in der Schule fix einzuplanen: «Die Zahnfee kommt ja jedes Jahr vorbei, aber über den Körper spricht eigentlich nie jemand.» Dieses Thema bereits in der Schule einzubinden, sei doch einfach, findet die Physiotherapeutin.

Die Zahnfee kommt ja jedes Jahr vorbei, aber über den Körper spricht eigentlich nie jemand.

Revolutionär sind die Vorschläge, die im Austausch entstehen, nicht. Aber der Austausch schärft bei den Gesundheitsfachleuten von morgen die Sensibilität für die Kostenproblematik. Zudem werden sie motiviert, sich einzubringen und mitzureden, wie das Gesundheitssystem der Zukunft aussehen soll. Denn sie sind es, die es bezahlen.