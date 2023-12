Dick Marty stand oft im Rampenlicht. Vor kurzem noch stellte der schwerkranke 78-Jährige sein letztes Buch mit dem für ihn so typischen Titel «Verità irreverenti» vor (auf deutsch: «respektlose Wahrheiten»).

Darauf angesprochen forderte Marty gegenüber dem Tessiner Radio erst vor einem Monat: «Die Schweiz müsste die Stimme sein, die sich auf der Welt für die Menschenwürde einsetzt.»

1975 wurde Dick Marty zum Staatsanwalt des Kantons Tessin ernannt. In diesem Amt fiel er wegen seines energischen Vorgehens gegen organisiertes Verbrechen und Drogenmissbrauch auf. Bild: Marty bei seinem letzten Prozess im März 1989.

Die aktuelle Welt sei auf besorgniserregende Weise aus dem Gleichgewicht geraten, beklagte Marty. Er hat seine Meinung nie zurückgehalten. Und dabei viele vor den Kopf gestossen. Mit seiner Geradlinigkeit und seiner Schaffenskraft hat er sich aber den Respekt von fast allen verschafft.

Die Worte seines Weggefährten, des Tessiner Anwalts Paolo Bernasconi, sind darum sehr typisch: «Er hat wirklich die Wahrheit gesucht. Und dieses Merkmal ist selten geworden.» Dass der Wahrheitssucher Marty nicht mehr ist, macht deshalb nicht nur im Tessin betroffen.