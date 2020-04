Leere Strassen locken Raser an

Zunahme an Anzeigen

Die momentan leeren Strassen animieren einige dazu, zu sehr aufs Gaspedal zu drücken. Die Bussen wegen Geschwindigkeitsübertretungen sind in den letzten Wochen mehr geworden.

Leere Strassen locken

Allein im Kanton Zürich wurden binnen einer Woche über ein Dutzend Schnellfahrer und Raser verzeigt. Auch im Aargau hat man festgestellt, dass in diesen Zeiten schneller gefahren wird. Für den Aargauer Polizeisprecher Daniel Saridis sind die Gründe klar: «Zum einen gehen wir davon aus, dass es mit dem Wetter zu tun hat. Der Frühling ist da und diese Leute sind auf der Strasse mit ihren Motorrädern oder schnellen Autos unterwegs. Zum anderen sind die Strassen doch leerer, weil sich viele an die Aufforderung, zu Hause zu bleiben, halten.»

Weniger Kontrollen wegen Corona-Krise?

Gleich tönt es in den Kantonen Bern und St. Gallen. Kommt hinzu, so die Vermutung der Polizei, dass viele Automobilisten das Gefühl haben, dass aufgrund der Corona-Krise weniger kontrolliert wird. Das sei aber nicht der Fall, tönt es unisono. Kontrolliert werde genau gleich viel, aber teils mit anderem Fokus, heisst es in den Kantonen.

Im Kanton Uri beispielswiese verstärkt man die Geschwindigkeitskontrollen auf den Hauptstrassen Auf der Gotthardautobahn mache es kaum mehr Sinn, da es dort kaum mehr Verkehr habe, heisst es bei der Polizei.

Tuningszene im Vormarsch

Im Aargau und in St. Gallen fokussiert man zudem auf die sogenannte Tuningszene. Vermehrt erhalte man derzeit Lärm-Reklamationen, wegen aufheulender Motoren, sagt Hanspeter Krüsi von der St. Galler Kantonspolizei: «Wir haben über Ostern kontrolliert und werden es auch an diesem Wochenende tun. Wir werden fehlbare Fahrzeuge dann dem Strassenverkehrsamt melden zur Nachprüfung oder sie verzeigen.»

Es gebe nicht mehr von diesen aufgemotzten Autos, sagt Krüsi, aber sie würden halt mehr auffallen. Der St. Galler Polzeisprecher vermutet, dass jetzt wo es deutlich weniger Verkehr hat und auch sonst ruhiger ist, aufheulende Motoren und durchdrehende Reifen noch mehr stören würden und deshalb auch schneller die Polizei eingeschaltet werde.