Travailsuisse warnt vor Erschöpfung am Arbeitsplatz

Der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse fordert gesetzgeberische Massnahmen gegen Stress und Erschöpfung am Arbeitsplatz.

Unter anderem will er der psychischen Belastung von Arbeitnehmenden mit griffigeren Regeln zu Überstunden und mehr Ferien entgegenwirken.

Immer mehr Menschen seien von arbeitsbedingtem Stress betroffen, so Travailsuisse.

50:10 Video Archiv: Die Burnout-Gesellschaft Aus DOK vom 27.01.2022. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 50 Minuten 10 Sekunden.

Rund 40 Prozent der Arbeitnehmenden gäben in Umfragen an, sie fühlten sich erschöpft, so die Gewerkschaft. Gründe dafür seien immer längere Arbeitstage, und dass immer mehr Flexibilität gefordert werde.

Zudem verschwänden die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben zusehends.

Massnahmen gefordert

Travailsuisse stellte an einer Medienkonferenz in Bern eine Analyse zum Thema vor. Unter anderem sollen alle Arbeitnehmenden Anspruch auf mindestens sechs Wochen bezahlte Ferien im Jahr erhalten.

Zudem fordert der Verband, die Dauer der maximal zulässigen Überzeit pro Tag auf eine Stunde zu beschränken. Auch sollen Arbeitgeber Dienstpläne früher bekannt geben müssen. Arbeit auf Abruf soll verboten werden.