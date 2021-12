Regli hat seine Karriere beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA in den 1980er-Jahren begonnen und arbeitete da unter anderem auf der Personalabteilung oder im Rechtsdienst. Ab 2005 besetzte er verschiedene Posten als Botschafter: in Chile, der Tschechischen Republik, Brasilien und zuletzt in Portugal. Seit Oktober 2021 ist er in Pension. Regli kommt aus Andermatt im Kanton Uri.