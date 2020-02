Fünf Schweizer sind mit drei chinesischen Angehörigen aus ihrer Corona-Virus-Quarantäne in Südfrankreich entlassen worden.

Sechs von den insgesamt acht Personen kehrten am Sonntag bei guter Gesundheit in die Schweiz zurück.

Die Quarantäne war am Samstag um Mitternacht zu Ende gegangen. Das Aussendepartement EDA organisierte die Reise per Bus von Aix-en-Provence zurück in die Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während ihrer Quarantäne seien die acht Personen aus der chinesischen Provinz Hubei vom Schweizer Generalkonsulat in Marseille betreut worden. Nicht alle hätten das Rückfahrangebot in die Schweiz annehmen wollen.

Rund 250 Personen wurden laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) bisher in der Schweiz auf das neue Corona-Virus getestet. Noch ist kein Fall bestätigt worden.