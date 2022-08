Im Alpstein ereignete sich erneut ein tödlicher Wanderunfall. Es ist bereits das vierte Unglück in den letzten Wochen.

Eine 31-jährige Frau und ihre 5-jährige Tochter sind am Montag auf dem Weg vom Äscher in Richtung Altenalp einen Abhang hinuntergestürzt. Beide konnten nur noch tot geborgen werden. Das teilte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstag mit.

Der Unfall ereignete sich auf dem Wanderweg zwischen Weesen und Altenalp, kurz nach der Verzweigung «Füessler». Trotz sofortiger Suche konnten Mutter und Tochter nur noch tot gefunden werden. Zur Betreuung der Familienangehörigen wurde ein Care-Team aufgeboten. Die Absturzursache wird abgeklärt.

Legende: Das Wandergebiet im Alpstein rund um den Äscher ist steil. In diesem Sommer kam es schon zu einigen tödlichen Unfällen. Keystone

Im gleichen Wandergebiet ereigneten sich in letzter Zeit drei weitere Unfälle: Am 18. Juli verunglückten zwei Personen kurz nacheinander auf dem Bergwanderweg unterhalb des Äschers tödlich. Zuerst stürzte eine 66-jährige Deutsche über eine Felswand 80 Meter in die Tiefe. Rund eine Stunde später stürzte im gleichen Abschnitt ein 58-jähriger Berner ab. Auch er starb.

Am 26. Juni war auf dem gleichen Wanderweg eine 75-jährige Frau gestolpert und über eine Felswand abgestürzt.