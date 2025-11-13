Bei einer Graugans in Männedorf ZH ist das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden.

Es ist bereits der zweite Fall in der Schweiz in dieser Saison.

Der Bund hat deshalb die Schutzmassnahmen angepasst.

Damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet, müsse jeglicher Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel vermieden werden, schrieb das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einer Mitteilung.

Die Geflügelhalterinnen und -halter in den Beobachtungsgebieten sind deshalb verpflichtet, Sicherheitsmassnahmen umzusetzen. Dazu gehört beispielsweise die getrennte Haltung verschiedener Arten wie Hühnern, Enten oder Gänsen. Im Stallbereich gelten strenge Zugangsbeschränkungen und Hygienemassnahmen.

Keine Änderung an der Gesamtrisikobewertung

In der dringlichen Verordnung des BLV wurden nach der Entdeckung des zweiten Falls weitere Beobachtungsgebiete entlang der Ufer der Seen und Flüsse des Mittellands festgelegt. Der neue Fall ändere an der Gesamtrisikobewertung aber nichts, hiess es weiter.

Legende: In Koblenz wird eine tote Graugans seziert. (Symbolbild) Keystone / MICHAEL SOHN

Die auch als Geflügelpest bekannte Seuche ist für Tiere hochansteckend und endet für die erkrankten Tiere meistens tödlich. Die infizierten Tiere wirken oft apathisch und haben Schwellungen im Kopfbereich. Personen, die kranke oder gar tote Wildvögel finden, sollen diese nicht berühren, warnte das BLV. Die Funde seien den Behörden zu melden.

Erhöhte Vorsicht am Bodensee Box aufklappen Box zuklappen Nach dem zweiten Vogelgrippefall in der Schweiz in diesem Herbst gelten an den Ufern des Rheins und des Bodensees in den Kantonen Thurgau und St. Gallen ab Donnerstagabend erhöhte Sicherheitsmassnahmen. Darunter fallen strenge Zugangsbeschränkungen zu Ställen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat alle Ufer der Seen sowie grossen Flüsse im Mittelland zum Beobachtungsgebiet erklärt. Somit gelten auch in einem drei Kilometer langen Streifen entlang der Ufer des Rheins und des Bodensees erhöhte Schutzmassnahmen, wie das Veterinäramt des Kantons Thurgau in einer Mitteilung schrieb. Wie einer Karte des BLV zu entnehmen ist, gilt dies auch für das St. Galler Bodensee-, Zürichsee- und Rheinufer.

Vergangene Woche wurde das Virus erstmals bei einer Graugans in Vinelz BE nachgewiesen. Zuvor kam es in Europa und insbesondere in Deutschland in den letzten Wochen zu mehreren Ausbrüchen der Vogelgrippe bei Wildvögeln.