Unbekannte haben in Egliswil AG in der Nacht auf Dienstag einen Bankomaten gesprengt.

Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei hat die Fahndung eingeleitet.

Schon am Montag haben Unbekannte in Winterthur einen Bankomaten in die Luft gesprengt.

Ein lauter Knall, viele Sirenen und ein Helikopter. In Egliswil im Aargauer Seetal war die vergangene Nacht alles andere als ruhig. Der Grund: Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Bankomaten gesprengt, wie die Polizei mitteilt.

Der Alarm war bei der Polizei kurz nach 2:30 Uhr eingegangen. Zeitgleich meldeten sich Anwohner, die von einer Explosion berichteten. Die zwei Täter flüchteten gemäss Polizeiangaben in Richtung Wald. Die Grossfahndung verlief erfolglos.

1 / 3 Legende: Der Vorplatz und die angrenzende Strasse waren gemäss Polizei von Trümmern übersät. SRF 2 / 3 Legende: Die Explosion zerstörte die Aussenmauer des freistehenden Gebäudes, in dem der Bankomat eingebaut war. SRF 3 / 3 Legende: Die Höhe des Schadens ist noch offen. SRF

Vanessa Rumpold, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, erklärt: «In den letzten Monaten kam es in unserer Region immer wieder zu Sprengungen von Bankomaten, beispielsweise Anfang September im Shoppingcenter Tivoli in Spreitenbach.» Die Täter seien auf der Flucht. Wie viel Geld gestohlen wurde, sei aktuell noch unklar.

Zweite Sprengung innert 24 Stunden

Schon am Montagmorgen haben Unbekannte einen Bankomaten in die Luft gesprengt. Der Überfall ereignete sich in einem Einkaufszentrum in Winterthur-Töss.

Schon über 40 Überfälle in diesem Jahr Box aufklappen Box zuklappen Seit Jahresbeginn sind mittlerweile mindestens 42 Bankomaten in der Schweiz gesprengt oder aufgebrochen worden. Schon seit 2019 stellten die Behörden eine Häufung von solchen Delikten fest. Mögliche Gründe dafür sieht das Bundesamt für Polizei (Fedpol) auch in dem dichten Geldautomaten-Netz der Schweiz. Für die Überfälle werden laut Fedpol oft gestohlene Fahrzeuge mit falschen oder keinen Kennzeichen genutzt. Zudem überqueren die Kriminellen «bewusst Kantons- oder Landesgrenzen».

Ob und wie viel Geld die Einbrecher dort erbeuten konnten, ist noch unklar. Am Gebäude entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Kantonspolizei Zürich bat Zeugen, sich zu melden.