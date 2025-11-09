«Wilder» Kandidat bei jurassischen Wahlen nicht mehr auf Kurs

Beim zweiten Wahlgang der jurassischen Regierungsratswahlen befindet sich der unabhängige Kandidat Martial Courtet nach der Auszählung von 49 der 51 Gemeinden nicht mehr unter den ersten Fünf.

Dafür aber Fred-Henri Schnegg von der SVP, der Bruder des Berner Regierungsrates Pierre Alain Schnegg.

Die ersten Plätze belegen die Bisherigen Stéphane Theurillat (Mitte) und Rosalie Beuret Siess (SP). Es folgt Raphaël Ciocchi (SP).

Mit dem fünften Platz von Schnegg hat die SVP gemäss Zwischenresultaten Chancen, erstmals in die jurassische Regierung einzuziehen. Jean-Paul Lachat (Mitte) positioniert sich momentan auf dem 4. Platz. Demgemäss könnten SP und Mitte ihre je zwei Sitze halten.

Nicht mehr unter den ersten Fünf ist gemäss Zwischenresultat der bisherige Ex-Mitte-Regierungsrat Martial Courtet. Nachdem ein Untersuchungsbericht im August dessen Führungsstil kritisiert hatte, kandidierte Courtet nicht mehr für die Mitte. In der ersten Runde am 19. Oktober schaffte er als Unabhängiger auf den dritten Platz.

Legende: Martial Courtet tritt ohne Partei im Rücken an. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Beim ersten Wahlgang vom 19. Oktober hatte niemand das absolute Mehr erreicht.

Legende: Die Stimmberechtigten des Juras sind erneut zu den Urnen gerufen. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

In der ersten Runde belegte Courtet den dritten Platz. Martial Courtet scheint mit einem Einzelkämpfer-Image viele Stimmen gewonnen zu haben. In den Augen von anderen Regierungsratsmitgliedern würde eine Wiederwahl Courtets die Kollegialität gefährden.