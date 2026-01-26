Ein Forscher hat eine Datenbank mit Nutzernamen und Passwörtern ungeschützt im Internet entdeckt. Was es damit auf sich hat.

Was wurde gefunden? Der Sicherheitsforscher Jeremiah Fowler hat eine Datenbank mit fast 150 Millionen Nutzernamen und Passworten im Internet gefunden – ungeschützt, für alle sichtbar. Darunter waren Logins für die verschiedensten Seiten: für Netflix und Tiktok, aber auch für heiklere Dienste wie E-Mails, Banken, Kryptowallets und Behörden.

Diese Dienste sind betroffen Box aufklappen Box zuklappen Unter anderem diese Seiten und Apps tauchen in der Login-Datenbank auf: E-Mails Gmail

Yahoo

Outlook

iCloud

.edu

Bluewin

gmx Banken, Krypto Binance

ebanking.raiffeisen.ch

Paypal Soziale Medien Facebook

Instagram

Tiktok

X

Pinterest Schweizer Domains (.ch) Zalando

Ricardo

Parship

Bluewin

Mediamarkt

Interdiscount

Distrelec

Ticketcorner Weitere Netflix

DisneyPlus

Amazon

Apple

Google

Microsoft

HBOmax

Roblox

OnlyFans Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig.

Sind Schweizerinnen und Schweizer betroffen? Auch wir nutzen internationale Dienste wie Netflix. Es sind aber auch spezifisch Schweizerische Dienste betroffen, wie der Forscher gegenüber 20 Minuten bestätigt, zum Beispiel Bluewin, Interdiscount, Ticketcorner und Ricardo.

Wer steckt hinter der Datenbank? Es ist nicht klar, wer diese Loginliste angelegt hat. Man kann aber davon ausgehen, dass es ein Cyberkrimineller war, der Logins ausspioniert und dann am Schwarzmarkt (Darknet) an andere Kriminelle weiterverkauft. Diese nutzen sie, um sich in Accounts zu hacken oder massgeschneiderte Betrugsmaschen auszutüfteln.

So sind die Logins in der Datenbank gelandet Box aufklappen Box zuklappen Der Forscher geht davon aus, dass «Infostealer» zum Einsatz kamen. Das sind bösartige Programme, die sich auf Computer und Handy der Opfer schleichen und dann jedes Login, das eingegeben wird, abschreiben und nach Hause senden.

Ist die Datenbank noch aktiv? Der Forscher habe sie dem Hostingprovider gemeldet, wie er in einem Blogpost schreibt, und dieser habe sie offline genommen. Allerdings ist die Gefahr damit nicht gebannt: Wir wissen nicht, wieviele der Logins bereits weiterverkauft wurden. Ausserdem sind solche Datenbanken nicht selten. Es gibt bestimmt noch viele, die noch nicht gefunden wurden oder besser geschützt sind.

Wie kann man verhindern, dass die eigenen Logins in solchen Listen landen? Damit keine Infostealer auf unseren Geräten landen, sollte man sie immer auf dem neusten Stand halten. Das heisst: Updates sofort installieren und Geräte, die keine Sicherheitsupdates mehr erhalten weil sie zu alt sind, ersetzen. Zudem ist eine gute Passworthygiene wichtig: Mittels Passwortmanager starke und einmalige Passwörter setzen und wo immer möglich Multifaktorauthentifizierung einschalten.

Ist mein Login im Darknet verfügbar?