Wenn im Ernstfall die Sirenen ertönen, sollen schon bald auch die Smartphones vibrieren – auch ohne Alarm-App. Stichwort: Cell Broadcast.

Worum geht es? Seit 2018 kann die Bevölkerung bei Katastrophen oder Terrorgefahr über Push-Nachrichten aufs Handy gewarnt werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hatte dazu die App «Alertswiss» lanciert. Die App ist auf gut zwei Millionen Geräten installiert. Was auf den ersten Blick wie eine grosse Zahl klingt, bedeutet im Umkehrschluss, dass etwa drei Viertel der Bevölkerung die App nicht installiert hat, im Krisenfall also keine Informationen auf ihr Handy erhalten würde. Eine unbefriedigende Situation. Um Abhilfe zu schaffen, will der Bundesrat Cell Broadcast einführen.

Was ist Cell Broadcast? Die Technologie ermöglicht es, allen Smartphones in einem bestimmten Gebiet einen kurzen Text zu schicken, eine sogenannte «Push Mitteilung», ähnlich wie eine SMS. Cell Broadcast ist aber kein SMS-Dienst, sondern ein spezielles Warnsystem des Mobilfunknetzes. Die Meldung wird einmal pro Funkzelle ausgesendet und erreicht alle eingeschalteten Mobiltelefone im betroffenen Gebiet gleichzeitig. Eine Registrierung, Telefonnummer oder App ist nicht nötig.

Was ist der Vorteil von Cell Broadcast? Im Unterschied zu SMS, die einzeln verschickt werden und bei Netzüberlastung verzögert ankommen können, soll Cell Broadcast auch in Krisensituationen zuverlässig sein. Ein weiterer grosser Vorteil: Auch Personen, die keine spezielle App installiert haben, erhalten dringende Alarme und Warnungen. Zum Beispiel auch ausländische Touristen und Touristinnen.

Cell Broadcast ist eine «uralte» Technologie Box aufklappen Box zuklappen Cell Broadcast wurde bereits im GSM-Standard («2G») integriert, existiert also sozusagen, seit es Handys gibt. Ab den Nuller-Jahren nutzten Netzbetreiber die Technologie vereinzelt für Info-Dienste wie Wetter oder Verkehr, aber kaum für Notfallwarnungen. Dafür tauchten in Handy-Ratgeber-Rubriken der Tipp auf für ein «nützliches» Feature, das Cell Broadcast beinhaltete: Man konnte sich den Namen der Funkzelle auf dem Display anzeigen lassen, etwa «Bern Süd» oder «Zürich City».

Wieso gibt es bei uns keine Cell Broadcast-Alarme? Bereits vor rund zehn Jahren prüfte der Bund die Alarmierung der Bevölkerung über Cell Broadcast, entschied sich aber dagegen. Die Gründe dafür waren der mögliche Missbrauch für Werbung und die Tatsache, dass die Funktion auf den meisten Handys standardmässig deaktiviert war. Als Ersatz entstand die Alertswiss-App. In anderen Ländern war Cell Broadcast bereits erfolgreich im Einsatz. Japan nutzte es für die Erdbebenfrühwarnung und in die US-Behörden warnten während des Boston-Marathon-Anschlags oder dem Hurricane «Sandy» mittels Cell Broadcast-Nachrichten. Auch viele europäischen Länder nutzen Cell Broadcast bereits oder führen die Technologie derzeit ein.

Legende: Anders als vor zehn Jahren ist Cell Broadcast heute auf den Smartphones in der Regel standardmässig aktiviert. Screenshot

Wann kommt Cell Broadcast bei uns? Da es für Cell Broadcast gesetzliche Anpassungen braucht, hat der Bundesrat den Plan in eine Vernehmlassung gegeben. Sie endete am 2. Februar 2026. Jetzt muss das Parlament die Details diskutieren und die drei Netzbetreiber müssten ihre Netze technisch aufrüsten. Jedes Netz braucht ein sogenanntes «Cell Broadcast Center», das rund um die Uhr verfügbar ist. Das Center nimmt die Meldungen entgegen und schickt sie auf die Handys in einer bestimmten Region. Läuft alles wie geplant, soll Cell Broadcast ab 2029 im Einsatz sein. Die Alertswiss-App will der Bundesrat parallel dazu weiter betreiben und entwickeln.