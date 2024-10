Legende: News Plus – Die Cookiefalle SRF

Es ist ein kleiner Klick mit vielen Folgen, wenn wir bei Cookie-Banner auf «alles akzeptieren» drücken. Innert Millisekunden werden unsere Daten auf einem digitalen Marktplatz versteigert, wir werden kategorisiert und vielleicht landen die Daten sogar beim Geheimdienst oder in den Händen von Kriminellen. In der neusten Serie des SRF-Podcasts News Plus Hintergründe wird der Schattenmarkt durchleuchtet. Es zeigt sich: Nicht alles, was da passiert, ist legal.