So schützen Sie sich und Ihre Privatsphäre vor dem Abgreifen heikler Daten. Eine Anleitung in Grafiken.

In Ihrem Handy stecken viele kleine Spione. Tracker und Cookies in den Apps sammeln laufend Daten über Sie – und teilen sie mit tausenden von Partnern. Das zeigt eine Analyse von SRF. Diese Daten können auch in missbräuchliche Hände gelangen. Sobald die Daten ins Netz gelangen, haben Sie keine Kontrolle mehr darüber, was mit ihnen passiert.

Doch es gibt Möglichkeiten, sich und seine Daten vor dem Abgreifen zu schützen. Mit wenigen Einstellungen auf dem Smartphone bleben die meisten Daten bei Ihnen. SRF hat Ihnen drei Schritte zusammengestellt, die Ihnen helfen können, die Hoheit über Ihre Privatsphäre zu behalten – vom Anfänger bis zum Profi.

