Im Rahmen der Themenwoche «Fakt oder Fake?» hat das Netzwerk Faktencheck von SRF zahlreiche Anfragen aus den verschiedensten Themenbereichen erhalten. Besonders häufig haben wir Videos mit Tieren überprüft. Drei typische Beispiele sowie Tipps und Tricks für die Verifikation:

Katzen-Fails

Katzenvideos sind sehr beliebt. Immer häufiger tauchen KI-generierte Videos auf, die Missgeschicke der Haustiere zeigen.

Einige Indizien sprechen dafür, dass es sich hier um ein KI-generiertes Video handelt. Die drei offensichtlichsten:

Vögel: Ein Vogel fliegt sofort weg, der andere bleibt regungslos sitzen. Diese unterschiedlichen Verhaltensweisen der Tiere sind wenig plausibel.

Ein Vogel fliegt sofort weg, der andere bleibt regungslos sitzen. Diese unterschiedlichen Verhaltensweisen der Tiere sind wenig plausibel. Objektpermanenz: Nach dem Auftauchen der Katze sieht man Schneereste unter ihrem linken Auge. Diese verschwinden bei ca. 0:08 plötzlich.

Nach dem Auftauchen der Katze sieht man Schneereste unter ihrem linken Auge. Diese verschwinden bei ca. 0:08 plötzlich. Atem der Katze: Der Schluss des Videos ist offensichtlich nicht echt. Mit dem übertriebenen Atemausstoss der Katze zeigen die Macher gleich selbst, dass dies kein authentisches Video ist.

Menschen retten Tiere

Solchen Videos sind wir alle schon einmal begegnet: Wilde Tiere, vorzugsweise hilflose Jungtiere, suchen Hilfe bei Menschen. Ebenfalls verbreitet sind Aufnahmen von Haustieren, die wilde Tiere mit nach Hause bringen.

Das Video soll angeblich in Alaska entstanden sein und zeigt vermeintlich einen jungen Albino-Puma. Das Jungtier führt den Menschen zu seiner in eine Falle geratenen Mutter, diese wird befreit und in eine Tierklinik gebracht. Trotz des aufwendigen Storytellings wird schnell klar: Dieses Video ist fake. Die Tiere sind zutraulich, die Bewegungen unnatürlich, die Übergänge zwischen den Objekten unscharf. Zudem hat man das falsche Tier erwischt: Statt Berglöwen sind «echte» Löwen zu sehen. Die kommen in freier Wildbahn allerdings nur in Afrika und Indien vor. Eines der erfolgreichsten Videos in dieser Kategorie ist die Eisbären-Rettung.

Wildtiere im Wohnzimmer

Es existieren zahlreiche Videos, in denen wilde Tiere durch Fensterscheiben krachen und mitten in der Wohnung landen. Der Überwachungskamera-Look soll die Aufnahmen noch authentischer erscheinen lassen.

Es gibt einige Ungereimtheiten in diesem Video. Besonders ein Logikfehler sticht ins Auge: Der Hirsch zerstört die linke Seite der Glastür gleich zweimal. Manchmal lohnt sich auch ein Blick auf das User-Profil: Paul Vu ist ein Digital Creator, der nach eigenen Angaben «herzergreifende» KI-Videos erstellt.

Darauf können Sie bei Tiervideos online achten: Box aufklappen Box zuklappen Plausibilität des Ereignisses kritisch betrachten.

Objektpermanenz: Gibt es Objekte, die plötzlich auftauchen oder verschwinden?

Unscharfe Übergänge zwischen Objekten oder «fliessende» Oberflächen deuten auf KI hin.

Sind im ganzen Video dieselben Tiere oder Tierarten zu sehen?

Wer hat das Video (zuerst) veröffentlicht? Weitere Tipps für den Faktencheck gibt es hier: Wie erkenne ich Fake News?

