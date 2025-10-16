Wegen der veränderten Sicherheitslage in Europa fliessen riesige Geldbeträge in die Armeen. Die EU will sich auf das schlimmste Szenario vorbereiten: einen grossen Krieg mit Russland. Wie realistisch ist dieses Szenario? Und wie steht es um die generelle Sicherheitslage in Europa?
Eine Fachrunde beantwortet von 11 bis 12.30 Uhr Ihre Fragen live im Chat. Schicken Sie uns diese schon jetzt via untenstehendes Kontaktformular.
Gäste im News-Chat
Ivo Capaul
Researcher im Team Verteidigungspolitik und Rüstungsbeschaffung
Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich
Liviu Horovitz
Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Stiftung Wissenschaft und Politik
Sebastian Ramspeck
Internationaler Korrespondent
SRF
Bereits letzte Woche haben Experten einige Ihrer Fragen dazu beantwortet. Die Antworten auf diese finden Sie in diesem Chat-Protokoll.