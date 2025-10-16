 Zum Inhalt springen

Experten geben Auskunft Welche Fragen haben Sie zur Sicherheit in Europa?

Liviu Horovitz, Ivo Capaul und Sebastian Ramspeck beantworten von 11 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt!

16.10.2025, 07:55

Wegen der veränderten Sicherheitslage in Europa fliessen riesige Geldbeträge in die Armeen. Die EU will sich auf das schlimmste Szenario vorbereiten: einen grossen Krieg mit Russland. Wie realistisch ist dieses Szenario? Und wie steht es um die generelle Sicherheitslage in Europa?

Eine Fachrunde beantwortet von 11 bis 12.30 Uhr Ihre Fragen live im Chat. Schicken Sie uns diese schon jetzt via untenstehendes Kontaktformular.

Gäste im News-Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Ivo Capaul
Researcher im Team Verteidigungspolitik und Rüstungsbeschaffung
Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich

Liviu Horovitz
Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Stiftung Wissenschaft und Politik

Sebastian Ramspeck
Internationaler Korrespondent
SRF

Bereits letzte Woche haben Experten einige Ihrer Fragen dazu beantwortet. Die Antworten auf diese finden Sie in diesem Chat-Protokoll.

Tagesgespräch, 13.10.2025, 13 Uhr ; 

