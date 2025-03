Per E-Mail teilen

Langsam fallen wieder die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster. Und es wird sichtbar, was sich über die Wintermonate in vielen Haushalten angesammelt hat: Staub, Schmutz und vielleicht das eine oder andere Chaos.

Steht auch bei Ihnen ein Frühjahrsputz an? Wie geht man da am besten vor? Was macht das mit der Psyche, wenn mehr Ordnung im Daheim herrscht? Schreiben Sie uns Ihre Fragen zum Thema Aufräumen und Frühjahrsputz. Eine Fachrunde beantwortet diese.