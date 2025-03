Langsam fallen wieder die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster. Und es wird sichtbar, was sich über die Wintermonate in vielen Haushalten angesammelt hat: Staub, Schmutz und vielleicht das eine oder andere Chaos.

Steht auch bei Ihnen ein Frühjahrsputz an? Wie geht man da am besten vor? Was macht das mit der Psyche, wenn mehr Ordnung im Daheim herrscht? Eine Fachrunde hat Ihre Fragen beantwortet.

Ich habe keinen Referenzwert zu anderen Wohnungen, aber: In meiner Wohnung setzt sich gefühlt enorm schnell viel Staub an. Theoretisch könnte ich jeden Tag entstauben. Was mache ich falsch? Liegt das an den vielem Nippes in meiner Wohnung? Oder ist es normal, dass Staub so schnell kommt?

Maya Oetterli: Erstmal: Staub ist total normal. Er besteht ja aus winzigen Fasern, Hautschüppchen, Pollen und all dem, was so durch die Luft schwirrt. Dass er sich schnell absetzt, kann an verschiedenen Dingen liegen: Viel Nippes und Deko: Je mehr kleine Gegenstände du hast, desto mehr Oberflächen gibt’s, auf denen sich Staub sammeln kann — und desto schwieriger wird es auch, gründlich zu putzen. Textilien: Vorhänge, Teppiche, Decken und Kissen geben oft viele Fasern ab und «produzieren» Staub. Lüften: Wenn du oft die Fenster offen hast (was ja gut ist!), kommt natürlich auch Staub von draussen rein. Heizungsluft: Gerade in der Heizperiode wird Staub aufgewirbelt und verteilt sich schneller. Wenn du das Gefühl hast, dass es wirklich zu viel Staub ist, könntest du mal überlegen, ob du vielleicht ein bisschen reduzieren magst — also Nippes durch ein paar Lieblingsstücke ersetzen, die dir wirklich Freude machen und dir ein gutes Gefühl geben. So wird’s nicht nur ordentlicher, sondern auch luftiger und pflegeleichter. Und ganz ehrlich: Jeden Tag entstauben muss wirklich niemand. Perfektion ist nicht das Ziel — ein Zuhause soll ja auch ein Wohlfühlort und kein Museum sein. Also vielleicht lieber ein bisschen weniger Staubwischen und ein bisschen mehr Gelassenheit. 😉✨

Mir fällt es schwer, aus dem Muster «Das kann ich vielleicht noch brauchen» hinauszukommen, obwohl ich eigentlich weiss, dass es nie passieren wird (z. B. spezifische Kabel für alte Geräte, die ich nicht mehr habe). Wie kann man daraus ausbrechen?

Selim Tolga: Diese Frage ersetzen mit: Was würde ich konkret tun, wenn der Fall XY eintritt? Oft entfernt man sich so vom Worst-Case-Denken und findet kreative Alternativen.

Wie gelingt die Umstellung zu Minimalismus? Dinge besitzen und kaufen macht mir Spass; fehlt das nie?

Selim Tolga: Es langsam angehen. Man kann immer noch Dinge besitzen, einfach weniger und bewusster. Es können auch Erlebnisse gekauft werden, anstelle von physischen Dingen. Freude bekommen, dass man weniger verwalten und organisieren muss.

Guten Morgen Ich habe eine ganz praktisch Frage bei meinem Versuch meine Ordnung zu verbessern. Bettzeug und ähnliches möchte ich unter meinem Bett verstauen. Dafür dürfte eine Plastikbox o.ä. aber maximal 11 Centimeter hoch sein. Wo finde ich eine Auswahl an Ordnungshelfern die über das Übliche der Einrichtungshäuser hinaus gehen? Und sollte das Bettzeug in eine Plastikbox oder besser in etwas anderes?

Maya Oetterli: Guten Morgen Für so niedrige Boxen könntest du online bei spezialisierten Aufbewahrungsshops schauen (z. B. Möbelhäuser mit grossen Online-Sortimenten, Aufbewahrungsspezialisten wie Rotho, oder Amazon mit gezielter Suche nach «flachen Aufbewahrungsboxen»). Manchmal gibt’s auch bei Baumärkten gute Auswahl. Wenn’s ums Material geht: Plastikboxen schützen vor Staub, aber Bettzeug atmet besser in Stofftaschen (wie diese Unterbettkommoden aus Baumwolle). Wenn Feuchtigkeit ein Thema ist, sind luftdurchlässige Stofftaschen meist die bessere Wahl. Kleiner Tipp: Lavendelsäckchen oder ein Stück Seife dazulegen — das hält’s frisch und riecht wunderbar!

Ich putze jeweils relativ unregelmässig/willkürlich, aber dann richtig. Würden Sie eher eine Tagesroutine empfehlen? Falls ja, wie könnte so ein Plan aussehen?

Maya Oetterli: Ach, weisst du — ob Tagesroutine oder spontane Putzaktionen, beides hat seinen Charme! 😉 Wenn du aber das Gefühl hast, dass dir eine kleine Struktur helfen könnte, dann stell dir das Putzen doch wie ein Fitnessprogramm für dein Zuhause vor: lieber regelmässig kleine «Trainingseinheiten» als nur alle paar Wochen einen Putz-Marathon. Dein Zuhause wird’s dir danken — und du hast mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Was sind Ihre «Geheimtipps» fürs Putzen zuhause?

Selim Tolga: Kleine Mini-Putzstationen am jeweiligen Ort haben (z. B. auch im Bad gleich einen Schwamm + Spiegelputzmittel) und sich triggern lassen, wenn man eh im Bad ist und es gleich putzen. Anstatt ein grosser Putztag viele kleine Mini-Putzeinheiten.

Ich (35) habe manchmal Mühe mit Ordnung halten bzw. regelmässiger Reinigung der Wohnung, neben Arbeit und Sport fehlt oft die Motivation. Immer wieder bin ich deswegen umgezogen für einen «Neuanfang» bis ich jetzt realisiert habe, die Wohnung muss zum «dihei» werden. Was empfehlen sie konkret, ist es hilfreich eine professionelle Grundreinigung durchführen zu lassen oder gibt es Coaching- Unterstützungsmöglichkeiten? Ich bin kein Messie oder so, mich von Dingen zu trennen fällt mir grundsätzlich leicht. Danke vielmals und en schöne Früehlig :)

Selim Tolga: Bezüglich Ordnung halten steckt die Gewohnheit vom Sofortprinzip. Dass man Dinge nach Gebrauch gleich versorgt und nicht zwischenlagert. Man kann sich tatsächlich daran gewöhnen. Ferner ist es wichtig, dass die «Parkplätze» so sinnvoll und praktisch wie möglich vergeben werden, sodass es wirklich einfach ist, aufzuräumen. Dies kann mit einem Coach einmalig eingerichtet werden. Was das Putzen betrifft, kann man ebenso mit einfachen Routinen arbeiten und das Putzen vereinfachen von den Hilfsmitteln bis zu den Putzmitteln.

Was halten Sie eigentlich von den vielen Staubsaugerrobotern? Lohnt sich eine solche Anschaffung?

Maya Oetterli: Guten Morgen Das kommt ganz auf Ihre Situation an … Ein Roboter lohnt sich bestimmt, wenn sie bereits eine sehr gute Grundordnung zu Hause haben und nichts im Weg steht, denn ansonsten kann es mühsam werden.

Wie kommt man am besten in das richtige Mindset / in die Motivation zum minimalisieren / aufräumen und wie hält man diese(s) am besten aufrecht? Mit freundlichen Grüssen

Selim Tolga: Zu Beginn die Frage klären, warum man es überhaupt angehen möchte. Wie sieht der Idealzustand aus? Was gibt mir das? Welche Werte stehen dahinter? Klein beginnen und stetig dran bleiben. Es folgen Kettenreaktionen.

Ich bin nicht unbedingt Putzmuffel, aber brauche schon immer viel Überwindung, bis ich starten kann. Sobald es dann läuft, läuft es. Haben Sie Tipps für einen besseren Anfang?

Selim Tolga: Salamitaktik. Häufigere kleine Mini-Putzeinheiten machen anstelle vom typischen Putztag alle 14 Tage.

Guten Tag Ich bin sowieso ein “Putzmuffel” und mache lieber alles andere als die Putzsachen in die Hand zu nehmen. Hinzu kommt, dass ich mit meinem ADHS-Hirn auch gewisse Dinge schlichtweg nicht sehe (oder gleich wieder vergesse) und mich während dem Putzen schnell ablenken lasse und dann oft mitten im Prozess alles stehen und liegen lasse, weil mir etwas anderes eingefallen ist… Gleichzeitig weiss ich aber auch, wie wichtig ein sauberes & aufgeräumtes Zuhause für meine mentale Gesundheit ist. Können Sie mir deshalb ein paar konkrete Tipps & Strategien geben – sowohl für grosse (Frühjahrs-)Putzaktionen, wie auch für das regelmässige Putzen im Alltag – wie die Putzerei für uns “ADHS-Hirnis” am besten und ressourcenschonendsten zu bewältigen ist? Vielen herzlichen Dank!

Maya Oetterli: Oh, ich fühle dich total! Mit einem kreativen, schnell ablenkbaren Kopf kann Putzen echt zur Herausforderung werden — aber es gibt Tricks, die helfen: Für grosse Putzaktionen:

Timer setzen: 15–20 Minuten „Putz-Sprints“ mit Pausen dazwischen – so bleibst du fokussiert. Musik oder Hörbuch: Macht’s spassiger und hält dich in der Spur. 🎶

Checkliste: Schreib jeden kleinen Schritt auf und hake es ab – das motiviert und gibt Struktur.

Für den Alltag:

1-Minuten-Regel: Alles, was weniger als 1 Minute dauert (z. B. Tisch abwischen), gleich erledigen.

«Stationen» schaffen: Putzmittel in jedem Raum bereitstellen – so machst du es direkt, wenn dir was auffällt. Visuelle Erinnerungen: Post-its oder Handy-Erinnerungen für wiederkehrende Aufgaben.

Und ganz wichtig: Sei liebevoll mit dir! Ein bisschen Chaos heisst nicht, dass du scheiterst — manchmal reicht auch «gut genug». 🌱✨

Ich wohne in einem alten Studentenwohnheim. Mein Zimmer ist schnell relativ staubig. Ich sehe oft diese Staubpartikelchen in der Luft. Hilft es da, zu lüften?

Maya Oetterli: Guten Morgen Also lüften ist sowieso immer wichtig und gut aus vielen Gründen … Staubpartikel in der Luft ist völlig normal … und ums Abstauben kommt niemand davon, wenn natürlich weniger Zeug herumsteht, geht dies auch einfach …

Wir sind Mieter und das Wasser bei uns in der Wohnung ist extrem hart. Wir mühen uns mit Kalkablagerung ab und mussten schon viele defekte Geräte in Kauf nehmen. Was sind da Ihre Empfehlungen, ohne gross Geld auszugeben?

Selim Tolga: Vielleicht käme eine Entkalkungsanlage bei Ihnen infrage. Informieren Sie sich beim Spezialisten.

Persönliche Frage an Herr Tolga, falls erlaubt. Was brachte sie zu Minimalismus? Gab es einen Schlüsselmoment? Was hat sich mental geändert? Vielen Dank

Selim Tolga: Ich war bereits als Kind minimalistisch unterwegs. Habe gerne Dinge vereinfacht und minimalisiert. Irgendwann kam später der Begriff Minimalismus auf und es passte zu der Art und Weise, wie ich schon immer lebte.

Wissen Sie, was man tun kann, wenn die Waschmaschine keine Weichspüler schluckt? da bleibt immer was zurück, ich habe schon alles gereinigt, aber weiss nicht, was ich noch probieren könnte. Einen Experten zu rufen, wäre im Moment sehr kostspielig

Maya Oetterli: Klar, probier mal das hier: Verdünne den Weichspüler mit etwas Wasser, bevor du ihn einfüllst — oft ist er zu dickflüssig und fliesst nicht richtig ab. Wenn das nicht hilft, kannst du den Weichspüler direkt mit einem Schwamm ins Weichspülerfach einreiben, damit sich nichts staut. Und: Check mal, ob das kleine Loch oder Ventil unter dem Fach frei ist — manchmal verstopft das, auch wenn’s sauber aussieht. Ein Zahnstocher oder eine alte Zahnbürste hilft da oft Wunder! Ich bin gespannt, obs hilft....

Gibt es Tipps wie man seinen Kindern die Freude am Putzen beibringen kann

Selim Tolga: Kinder mögen es spielerisch und es darf auch ein wenig Wettbewerb sein. Wer putzt am schnellsten und besten? Natürlich auch loben und zeigen, dass es auch Spass machen kann. Dass man sich dabei bewegt und es wie Sport ist.

Wie muss ich Minimalismus verstehen, was ist überhaupt SInn und zweck dahinter

Selim Tolga: Es ist ein Werkzeug, dass Sie benutzen können, um Räume zu schaffen. Zeitliche und physische Räume, damit Sie mehr das tun können, was für Sie wesentlich ist und was Ihnen Freude bereitet.

Gibt es Putzmythen, die Sie aus der Welt schaffen würden? :D

Maya Oetterli: ✨«Ein sauberes Zuhause muss perfekt sein!»– Quatsch. «Bequem, ordentlich» reicht völlig — und macht glücklicher. Also: mehr Gelassenheit, weniger Mythen.

Guten Tag. Wie kann ich einer nahestehenden Person helfen, bei der ich merke, dass ein zunehmendes Chaos herrscht, ohne Gefühle zu verletzen? Ich glaube eben auch, dass sich die Person selbst nicht mehr so wohl fühlt, aber auch Mühe hat, sich von Dingen und Gegenständen zu trennen

Maya Oetterli: Guten Tag Es hat immer verschiedene Gründe warum jemand evtl. plötzlich ein Chaos hat, dies wäre meine erste Frage. Wenn dies psychische Gründe haben könnte, ist es sehr wichtig, die Situation auf verschiedenen Wegen anzugehen. Vielleicht mit einer psychologischen Unterstützung und einem Aufräumcoach an der Seite … Alles Gute und viel Erfolg …

Guten Tag Wir sind eine 6-köpfige Familie und haben mittlerweile unendlich viele Dinge! Und auch viele schöne Erinnerungsstücke! Wie kann ich trotz meiner Schwäche mich von all den Dingen zu lösen trotzdem das Haus entrümpeln?

Maya Oetterli: Guten Morgen Klein starten und die ganze Familie miteinbeziehen. Wenn der Wunsch besteht, das Haus zu entrümpeln, ist es auch wichtig, dass Sie eine Vorstellung haben, wie Sie es denn gerne haben möchten. Beginnen Sie mit einem Zimmer und bringen Sie so nicht nur Leichtigkeit in Ihr Zuhause, sondern auch in Ihr Leben...

Gerne würde ich da nachhaken, bei uns ist eine Entkalkungsanlage kein Thema als Mieter, welche Mittel empfehlen Sie für eine einfache Beseitigung des Kalks?

Maya Oetterli: Essigwasser (1:1): Perfekt für Armaturen und Duschköpfe. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und abwischen. Zitronensäure: Sanfter als Essig, super für Wasserkocher oder Kaffeemaschine — aber bitte nicht auf Naturstein! Backpulver & Wasser: Für hartnäckige Stellen wie Fliesenfugen — auftragen, einwirken lassen, schrubben.

Guten Tag, Minimalismus ist ja auch bei einigen Religionen oder Kulturen ein grosses Thema. Haben Sie das mal untersucht? Mich würden ein paar Funfacts interessieren

Selim Tolga: Gerade im Buddhismus spielt die Lehre des Verzichts eine zentrale Rolle. Der Fokus liegt darauf, materielle Begierden zu überwinden, um innere Ruhe und Erleuchtung zu erreichen. Mönche leben traditionell ein Leben in Einfachheit, mit wenigen persönlichen Besitztümern. Das ist Minimalismus pur. Aber auch im Hinduismus gibt es die Tradition der Sadhus, wandernder Asketen, die ein Leben ohne Besitz führen. Sie verzichten auf materielle Güter, um sich ganz der spirituellen Suche zu widmen.

Guten Tag Mich würde interessieren, wie wichtig es ist, dass man die Dusche regelmässig mit Putzmittel reinigt, wenn man jedes Mal nach dem Duschen alles mit Gummischaber abzieht und die Armaturen mit Mikrofaser trocknet. Braucht es dann den wöchentlichen Putz mit Putzmittel überhaupt noch? Oder würde weniger reichen? Vielen Dank für Ihre Antwort!

Selim Tolga: Auch bei täglicher Pflege mit Schaber und Mikrofaser können sich mit der Zeit Ablagerungen in Fugen und schwer zugänglichen Bereichen bilden. Daher ist eine Grundreinigung mit einem milden Reinigungsmittel etwa alle zwei Wochen empfehlenswert.

hallo, danke für die tolle runde. ich habe eine Milbenstauballergie, haben sie da tipps beim putzen, worauf ich achten muss

Maya Oetterli: Klar! 😊 Feucht wischen: Verhindert Staubaufwirbelung. HEPA-Staubsauger: Fängt feine Partikel ein. Bettwäsche regelmässig waschen (60°C). Luftfeuchtigkeit unter 50 % halten. Keine Teppiche im Schlafzimmer. Schutzhandschuhe & Mundschutz beim Putzen. Das hilft, den Milbenstaub in Schach zu halten! 🌿

Wie kann ich Minimalismus in meiner Ernährung umsetzen?

Selim Tolga: Das Zauberwort sind leckere Eintöpfe. Frische und saisonale Küche. Es geht auch mit weniger Zutaten. Ein weniger voller Kühlschrank fördert auch die Kreativität. Routinen einbauen, damit man Zeit spart – auch beim Überlegen.

Blöde Frage, aber wie merke ich als Laie, ob meine Wohnung «sauber» ist?

Maya Oetterli: Du merkst, dass deine Wohnung sauber ist, wenn du: Mit den Füssen über den Boden gehst und nicht mehr das Gefühl hast, durch Staub zu watscheln. Plötzlich keine Staubflusen mehr in Ecken auftauchen, die du sonst immer vergessen hast. Die Kaffeetassen sich nicht mehr an den gleichen Stellen stapeln, weil du sie endlich wieder in die Spülmaschine räumst. Du nicht mehr so oft das Gefühl hast: «Oh, das muss ich auch mal wieder machen.» Also einfach: Du fühlst dich wohl und es ist nicht mehr der chaotische Zustand, der dich aufhält. Und das ist doch schon ein grosser Schritt! 😊✨

Was sind Ihrer Meinung nach die essenziellen Putzmittel, die jeder und jede zuhause haben sollte und auf welche kann man gut verzichten?

Maya Oetterli: Die essenziellen Putzmittel sind meist ein guter Allzweckreiniger, Mikrofaser-Tücher, Spülmittel und ein Desinfektionsmittel für Küche und Bad. Backpulver kann auch hilfreich sein, vor allem bei hartnäckigen Flecken. Auf viele Spezialreiniger für einzelne Räume oder Produkte wie teure Duftsprays kann man oft verzichten — die meisten reinigen genauso gut mit den Basics, und frische Luft ist der beste Lufterfrischer. Es kommt ganz darauf an, was du wirklich nutzt! 😊

Vielleicht doofe Frage aber ist Chaos mental immer schlecht? Als Künstler habe ich im Hobbyraum tonnenweise Material, alles stapelt sich. Manchmal hat man schon das Gefühl, man versinkt darin, aber insbesondere bei Künstlerbedarf und Experimentieren sammelt sich so schnell viel an,

Selim Tolga: Es ist keine doofe Frage. Im Minimalismus gilt die Regel, dass man «Gebrauchtes» und «Geliebtes» behaltet. Der Künstler hat nun mal mehr Material, ist völlig normal. Es ist aber eine Idee, dieses Material so zu organisieren, dass es nicht auf Kosten der Leichtigkeit und Kreativität geht (z. B. unsichtbare Lagerung).

Poulet ist ja heikel in der Küche, es wird jeweils empfohlen es nicht zu waschen, wie stehen Sie dazu. Reicht es nicht aus, einfach danach gründlich zu putzen?

Maya Oetterli: Genau, Poulet sollte nicht gewaschen werden, da das Spritzen von Wasser Keime eher verbreitet. Stattdessen einfach direkt zubereiten. Nach dem Hantieren mit rohem Poulet gründlich die Hände und alle Oberflächen mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen, um Keime zu entfernen.

Wie soll die Aufteilung zuhause aussehen fürs Putzen, soll ich meinen Mann auch anhauen, wieder mehr zu tun, die Kinder, die aushelfen sollten? Oder bringt das nichts

Maya Oetterli: Guten Morgen Dies ist bei jeder Familie ganz individuell und verbunden mit verschiedenen Themen. Wenn Sie das Bedürfnis haben, dass alle zu Hause mithelfen, dann unbedingt thematisieren. Vor allem, auch wenn beide Eltern berufstätig sind...

Mein Partner und ich haben eine komplett andere Putzmentalität, ich putze gerne er überhaupt nicht. Für mich wäre es so okay, wenn ich Putzen übernehme, aber manchmal fühlt er sich trotzdem verfplihtet zu helfen. Er kann sich auch schwer von Dingen trennen und ich mag es lieber klassisch sauber. Und manchmal fühle ich mich auch gehemmter, zu putzen, wenn er da ist. Kennen sie solche SItuationen? Gibt es Tipps und Tricks (ohne gleich zur Paartherapie gehen zu müssen ;-))

Selim Tolga: Ich habe damals auch immer geputzt, wenn die Wohnung alleine für mich verfügbar war. Es putzt sich dann einfach leichter und effizienter. Er könnte stattdessen andere Dinge tun wie Kehricht, Entsorgung etc. und Sie ziehen es mit dem Solo-Putztag durch;-)

Was sind ihre Tipps für den Ofen? Ich will keine starken Chemikalien benutzen, aber verzweifle manchmal bei der Reinigung

Maya Oetterli: Oh ich kann gut nachfühlen, reinige auch nicht gerne den Backofen.... Für den Ofen kannst du Natron mit Wasser zu einer Paste mischen und diese über Nacht einwirken lassen, um eingebranntes Fett zu lösen. Alternativ hilft auch, eine Schüssel mit Essig und Wasser im Ofen zu erhitzen — der Dampf löst den Schmutz, den du dann einfach abwischen kannst. Wenn du trotzdem einen stärkeren Reiniger verwenden möchtest, gibt es auch chemiefreie Varianten, die effektiv sind. Wichtig ist, regelmässig zu reinigen, um den Aufwand nicht unnötig zu vergrössern.

wie bringe ich minimalismus kindern bei? Sind sie schon bereit auf Verzicht oder ab wann ist es sinnvoll

Maya Oetterli: Minimalismus Kindern beizubringen, geht am besten durch Vorleben. Zeige ihnen, wie weniger oft mehr ist — weniger Spielzeug bedeutet mehr Platz für Kreativität und Spielen. Beginne mit kleinen, positiven Schritten: «Lass uns das Spielzeug, das du nicht mehr nutzt, an andere Kinder weitergeben.» Kinder sind bereit, wenn sie verstehen, dass weniger zu mehr Freiheit und weniger Stress führen kann. Es geht nicht um Verzicht, sondern darum, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt!

Empfehlen Sie spezielle Rohrreiniger oder was ist da ein gutes Hausmittel'?

Maya Oetterli: Ich finde folgendes sehr hilfreich, jedoch ohne Gewähr: Für Rohrreinigung ohne starke Chemikalien sind Natron und Essig eine super Lösung. Einfach einen Esslöffel Natron ins Rohr geben, dann mit einer halben Tasse Essig nachgiessen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Mit heissem Wasser nachspülen – das löst Verstopfungen und hält die Rohre frisch. Für hartnäckige Fälle kann auch Backpulver kombiniert mit heissem Wasser helfen. Diese Hausmittel sind sanft und effektiv, ohne die Rohre oder die Umwelt zu belasten.

Haben sie tipps zur behandlung von linoleum-böden? es hat bei mir ein paar «gräuere» stellen/verfärbungen die ich auch mit nass aufnehmen und putzmittel nicht wegbringe und möchte den boden nicht noch mehr «verletzen»

Selim Tolga: Bei hartnäckigen Flecken können Sie eine Paste aus Backpulver und Wasser auf die betroffene Stelle auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Anschliessend vorsichtig abwischen.

Aus reiner Neugier, gibt es Flecken, die man einfach nicht mehr wegkriegt oder gibt es für alles ein Putzmittel? ;D

Maya Oetterli: Also ich würde behaupten, dass es Flecken gibt, die man nicht mehr wegkriegt. Vor allem, wenn diese bereits sehr lange bestehen ...

Haben Sie Tipps gegen Katzenhaare? Die Fusselrollen sind schön und gut, aber keine nachhaltige Lösung, wie ich finde.

Selim Tolga: Kennen Sie den Furminator? Das ist ein Unterhaar-Katzenhaarentferner, den ich regelmässig brauchte. Er geht wirklich tiefer, die Katze geniesst eine gute Massage und es gibt sichtbar weniger Katzenhaare.

Aus Umweltschutzgründen wid empfohlen, Wäsche nur bei 30 Grad zu waschen, weil das Waschmittel heute Keime ausreichend entfernt. Stimmt das wirklich? Weiter unten empfehlen Sie, Bettwäsche wegen Milben bei 60 Grad zu waschen...

Maya Oetterli: Sie haben recht, viele Waschmittel sind heutzutage auch bei 30 Grad bereits effektiv — besonders bei leichterer Verschmutzung. Bei Bettwäsche allerdings, wo Milben und Bakterien eine grössere Rolle spielen, empfiehlt sich die 60-Grad-Wäsche, um wirklich gründlich zu reinigen. Ich bin zwar keine Wäsche-Expertin, aber bei Milben und Keimen hilft die höhere Temperatur auf jeden Fall. 😊 Passen Sie die Temperatur also je nach Wäsche an — und beim nächsten Wäscheberg einfach mit einem Lächeln ran! 😄

Ich bin vermutlich im gesunden Mittelmass beim Putzen aber wenn ich ein Silberfischchen entdecke in der Wohnung habe ich sofort das Gefühl, alles sauber putzen zu müssen. Übertreibe ich oder wie schädlich sind diese? Gibt es Mittel, wie man sie loswird permanent??

Maya Oetterli: Guten Tag Also ich sehe dies mit Humor. In jeder Wohnung, in der ich bis jetzt war, habe ich diese Gäste entdeckt. Ich persönlich finde dies nicht schlimm und bin der Meinung, dass wenn Sie ansonsten zufrieden sind mit ihrem Putzlevel zu Hause, doch alles in Ordnung ist. Wir dürfen einfach etwas wegkommen vom Perfektionismus ...

Vielen Dank für das Angebot. Spezifische Frage, aber hier passt es ja ;-) Ich wohne in 3.5-Zimmer-Wohnung und beim Eingang vom Gang in die Küche sammeln sich immer wieder sehr viele kleine Haare. Ich kann mir das nicht erklären, im Bad oder Arbeitszimmer, wo ich die eher erwarten würde, finde ich die selten. Kann es sein, dass kleine Häärchen je nach Luftzirkulation so weit «wandern» können?

Maya Oetterli: Haha, ja, Haare haben manchmal ihren eigenen Kopf! 😄 Sie können durch die Luftzirkulation wirklich ziemlich weit reisen, und die Küche ist anscheinend ein beliebter Zwischenstopp auf ihrer kleinen «Tour» durch die Wohnung. Vielleicht haben sie einfach beschlossen, einen kleinen Ausflug zu machen – ein bisschen wie die ungebetenen Gäste, die überall auftauchen. Aber keine Sorge, mit ein wenig regelmässigen Wischen und vielleicht einem Staubsauger, der die «Haare-auf-Reisen» bremst, sind sie schnell wieder Geschichte!

Ich bin relativ neue Hundebesitzer und habe eine Frage zum «Hündele"-Geruch. Kann man hier einfach mehr lüften? Raumspray will ich eigentlich nicht, ätherische Öle habe ich schon aber die werden übertönt. Oder gewöhnt man sich da einfach dran?

Selim Tolga: Wichtiger als lüften ist hier die Hygiene und Pflege vom Tier. Fellpflege, Ohren, Zähne etc. können den typischen Tier-Geruch verstärken. Natürlich ist auch die Ernährung vom Tier wichtig und kann sich auf den Geruch auswirken.

Ich habe bei mir zu Hause viel Technik mit Lüftung (PCs, Drucker) etc. die freisteht. Kann man pauschal sagen wie die Belüftungen dieser Staub «ansammeln"/"aufwirbeln» und generell die Luftzirkulation beeinflussen? Sollte man solche Geräte eher verteilen so gut wie möglich oder nahe beieinander haben?

Maya Oetterli: Technikgeräte wie PCs und Drucker können durch ihre Lüftung nicht nur Elektrosmog erzeugen, sondern auch Staub aufwirbeln und die Luftzirkulation beeinflussen. Es ist sinnvoll, diese Geräte nicht zu eng zusammenzustellen, sondern sie verteilt im Raum zu platzieren, damit die Luft besser zirkulieren kann und keine «Störungen» entstehen. Zu viele Geräte an einem Ort können die Energie im Raum unruhig machen. Regelmässiges Lüften hilft, frische Luft zu bringen und die Raumqualität zu verbessern!

Ich treffe zurzeit eine Frau, die Hausstauballergikerin ist. Ich bin jeweils nervös, bevor sie zu mir kommt. Was bedeutet es, so eine Allergie zu haben? Gibt es da verschiedene Abstufungen? Muss dann wirklich alles blitzblank sauber sein oder entsteht diese Allergie erst, wenn es wirklich sehr staubig ist?

Selim Tolga: Eine minimalistische Lebensweise begünstigt die Hausstauballergie. Je weniger Dinge in der Umgebung (die Staub sammeln können) desto besser. Es gibt Tests, wo man die Stufe der Hausstauballergie ermitteln kann. Gut lüften vorher & Luftreiniger.