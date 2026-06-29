Drogen stehen zunehmend im öffentlichen Diskurs – sei es aufgrund des steigenden Konsums bestimmter Substanzen, neuer Konsumtrends oder des wachsenden Interesses am therapeutischen Einsatz von Psychedelika und anderen Wirkstoffen. Welche Fragen beschäftigen Sie zu diesen Themen? Reichen Sie diese über das untenstehende Kontaktformular ein.

Fachpersonen im Q&A Box aufklappen Box zuklappen Gundula Barsch

Soziologin, Sozialarbeitswissenschaftlerin und Drogenforscherin

Hochschule Merseburg Ivo Krizic

Projektleiter Forschungsabteilung

Sucht Schweiz



Joel Bellmont

Co-Leiter

Drogeninformationszentrum Stadt Zürich

