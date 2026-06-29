Drogen stehen zunehmend im öffentlichen Diskurs – sei es aufgrund des steigenden Konsums bestimmter Substanzen, neuer Konsumtrends oder des wachsenden Interesses am therapeutischen Einsatz von Psychedelika und anderen Wirkstoffen. Welche Fragen beschäftigen Sie zu diesen Themen? Reichen Sie diese über das untenstehende Kontaktformular ein.
Fachpersonen im Q&A
Gundula Barsch
Soziologin, Sozialarbeitswissenschaftlerin und Drogenforscherin
Hochschule Merseburg
Ivo Krizic
Projektleiter Forschungsabteilung
Sucht Schweiz
Joel Bellmont
Co-Leiter
Drogeninformationszentrum Stadt Zürich