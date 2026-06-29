 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Q&A zu Drogen und Sucht Welche Fragen haben Sie zu Drogen und Sucht?

Gundula Barsch, Joel Bellmont und Ivo Krizic beantworten von 10 bis 11:30 Uhr Ihre Fragen. Schreiben Sie uns!

29.06.2026, 08:43

Teilen

Drogen stehen zunehmend im öffentlichen Diskurs – sei es aufgrund des steigenden Konsums bestimmter Substanzen, neuer Konsumtrends oder des wachsenden Interesses am therapeutischen Einsatz von Psychedelika und anderen Wirkstoffen. Welche Fragen beschäftigen Sie zu diesen Themen? Reichen Sie diese über das untenstehende Kontaktformular ein.

Fachpersonen im Q&A

Box aufklappen Box zuklappen

Gundula Barsch
Soziologin, Sozialarbeitswissenschaftlerin und Drogenforscherin
Hochschule Merseburg

Ivo Krizic
Projektleiter Forschungsabteilung
Sucht Schweiz

Joel Bellmont
Co-Leiter
Drogeninformationszentrum Stadt Zürich

Themen in diesem Liveticker

Treffpunkt, 22.06.2026, 10:03 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)