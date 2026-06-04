Der Kokain-Konsum in der Schweiz nimmt zu.

Besonders häufig konsumieren die Droge Männer sowie junge Erwachsene zwischen 18 und 34 Jahren.

Das zeigt eine Analyse der Stiftung Sucht Schweiz.

Kokain ist in der Schweiz nach Cannabis die am zweithäufigsten konsumierte illegale Substanz. Die letzte Schweizerische Gesundheitsbefragung von 2022 zeigte, dass rund ein Prozent der Schweizer Bevölkerung in den zwölf Monaten vor der Befragung Kokain konsumiert hatte.

Abwasserproben zeigen hohen Kokain-Konsum

Nun aber deuten verschiedene Datenquellen, darunter Abwasseranalysen, darauf hin, dass das tatsächliche Ausmass viel höher liegt, wie Sucht Schweiz jetzt aufgrund einer neuen Untersuchung mitteilte. Dabei habe der Kokain-Konsum in weiten Teilen der Gesellschaft Einzug gehalten.

Legende: Der Kokain-Konsum nimmt in der Schweiz zu. Laut der Stiftung Sucht Schweiz wird die Droge auch immer häufiger während der Arbeit konsumiert. Keystone/Marcus Brandt

Ein grosser Teil der Konsumierenden sei sozial integriert, gut ausgebildet und erwerbstätig. Neben Gelegenheits­konsumenten gibt es laut Sucht Schweiz eine Gruppe, die einen regelmässigen bis intensiven Konsum aufweist und ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche und soziale Probleme trägt.

Kokain hilft manchen bei der Arbeit

Ein beachtlicher Konsum finde auch unter der Woche statt. Auffallend seien einzelne Berufsbranchen, in denen Kokain teilweise funktional eingesetzt werde: Es gehe dabei um die Steigerung der Leistungsfähigkeit, um Wachheit oder um Selbstsicherheit.

Zu den betroffenen Branchen gehören laut Sucht Schweiz die Gastronomie, das Baugewerbe sowie die Kunst- und Unterhaltungsszene. Begünstigende Faktoren seien hoher Leistungsdruck, lange oder unregelmässige Arbeitszeiten, ausgeprägte Gruppendynamiken sowie arbeitsbezogene Unsicherheit.