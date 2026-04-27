Keine Regeln, keine Verbote, keine Strafen – alles wäre erlaubt. Was würde mit der Welt passieren, wenn wir alle verankerten Gesetze verwerfen würden? Würde sich unsere Gesellschaft ins Chaos stürzen oder würden wir neue Formen des Zusammenlebens finden? Wie würden sich Wirtschaft, Sicherheit und unser Alltag verändern? Stellen Sie jetzt Ihre Fragen dazu.

Fachpersonen im Q&A Box aufklappen Box zuklappen Eva Maria Molinari

Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Habilitandin

Universität Basel

Chantal Magnin

Dozentin für Methoden der qualitativen Sozialforschung

Hochschule Luzern