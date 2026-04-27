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Q&A zu einer Welt ohne Regeln Eine Welt ohne Gesetze: Welche Fragen haben Sie dazu?

Eva Maria Molinari und Chantal Magnin beantworten von 10:30 bis 12:00 Uhr Ihre Fragen. Schreiben Sie uns!

27.04.2026, 09:30

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Keine Regeln, keine Verbote, keine Strafen – alles wäre erlaubt. Was würde mit der Welt passieren, wenn wir alle verankerten Gesetze verwerfen würden? Würde sich unsere Gesellschaft ins Chaos stürzen oder würden wir neue Formen des Zusammenlebens finden? Wie würden sich Wirtschaft, Sicherheit und unser Alltag verändern? Stellen Sie jetzt Ihre Fragen dazu.

Fachpersonen im Q&A

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Eva Maria Molinari
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Habilitandin
Universität Basel

Chantal Magnin
Dozentin für Methoden der qualitativen Sozialforschung
Hochschule Luzern

Themen in diesem Liveticker

Radio SRF 1 Treffpunkt, 27.4.26, 9 Uhr ; 

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