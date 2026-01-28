 Zum Inhalt springen

Q&A zu «Fakt oder Fake?» Welche Fragen haben Sie zum Thema Faktchecking?

Die beiden Faktenchecker Ivano Somaini und Matthias Heller beantworten von 10:30 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

28.01.2026, 09:35

Was ist Fakt und wie erkenne ich Fakes? Irreführende Inhalte können immer einfacher erstellt und schneller verbreitet werden. Wie behält man da den Überblick? Die Fachpersonen Ivano Somaini und Matthias Heller beantworten Ihre Fragen, ordnen Informationen ein und erklären, wie Fakten geprüft werden.

Stellen Sie uns Ihre Fragen via untenstehendes Formular.

Fachpersonen im «Club»-Chat

Box aufklappen Box zuklappen
Club-Chat-Logo
Legende: SRF

Matthias Heller
Mitglied Netzwerk Faktencheck
SRF

Ivano Somaini
Social Engineer und OSINT-Spezialist
Compass Security Schweiz AG

Fakt oder Fake? – Die Themenwoche bei SRF

Box aufklappen Box zuklappen
SRF Thema
Legende: SRF

Ab dem 26. Januar 2026 beleuchtet SRF das Thema Fake News eine Woche aus verschiedenen Blickwinkeln – mit Reportagen, Recherchen und Faktenchecks zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Inhalte finden Sie hier auf der Übersicht zur Themenwoche «Fakt oder Fake?».

Club, 27.01.2026, 22:25 Uhr ; 

