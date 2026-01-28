Die beiden Faktenchecker Ivano Somaini und Matthias Heller beantworten von 10:30 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

Was ist Fakt und wie erkenne ich Fakes? Irreführende Inhalte können immer einfacher erstellt und schneller verbreitet werden. Wie behält man da den Überblick? Die Fachpersonen Ivano Somaini und Matthias Heller beantworten Ihre Fragen, ordnen Informationen ein und erklären, wie Fakten geprüft werden.



Fachpersonen im «Club»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Matthias Heller

Mitglied Netzwerk Faktencheck

SRF Ivano Somaini

Social Engineer und OSINT-Spezialist

Compass Security Schweiz AG

