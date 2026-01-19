In den Medien, im Internet, im Familien-Chat: Fake News sind omnipräsent und werden immer schwieriger zu identifizieren. Laut dem Global Risk Report gehören Falschinformationen zu den grössten Risiken für die Welt – es droht eine Zunahme der gesellschaftlichen und politischen Spaltung.
Haben Sie ein aktuelles Beispiel, bei dem Sie sich bezüglich Echtheit oder Glaubwürdigkeit nicht sicher sind? Egal ob Video, Audio oder Textnachricht. Schicken Sie es uns, über das unten stehende Formular oder via Whatsapp-Nachricht unter +41 79 592 01 40.
Hinweis: Wir sichten alle Beispiele, können jedoch nicht alle berücksichtigen oder individuell beantworten. Sollten sich Rückfragen ergeben, melden wir uns über die angegebenen Kontaktdaten.
Fakt oder Fake? – Die Themenwoche bei SRF
Ab dem 26. Januar 2026 beleuchtet SRF das Thema Fake News eine Wochen aus verschiedenen Blickwinkeln – mit Reportagen, Recherchen und Faktenchecks zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Inhalte finden Sie hier auf der Übersicht zur Themenwoche «Fakt oder Fake?».