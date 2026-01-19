Das Netzwerk Faktencheck von SRF überprüft vom 26. bis 30. Januar 2026 Ihre Einsendungen. Schreiben Sie uns schon jetzt!

In den Medien, im Internet, im Familien-Chat: Fake News sind omnipräsent und werden immer schwieriger zu identifizieren. Laut dem Global Risk Report gehören Falschinformationen zu den grössten Risiken für die Welt – es droht eine Zunahme der gesellschaftlichen und politischen Spaltung.

Haben Sie ein aktuelles Beispiel, bei dem Sie sich bezüglich Echtheit oder Glaubwürdigkeit nicht sicher sind? Egal ob Video, Audio oder Textnachricht. Schicken Sie es uns, über das unten stehende Formular oder via Whatsapp-Nachricht unter +41 79 592 01 40.

Hinweis: Wir sichten alle Beispiele, können jedoch nicht alle berücksichtigen oder individuell beantworten. Sollten sich Rückfragen ergeben, melden wir uns über die angegebenen Kontaktdaten.