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Q&A zu Trump und USA Welche Fragen haben Sie zu den USA unter Trump?

Arnd Henze, Dorothea Lüddeckens und Andrea Christen beantworten Ihre Fragen zu den USA unter Trump von 14:00 bis 15:30 Uhr. Schreiben Sie uns!

05.06.2026, 09:27

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Der Iran-Krieg und Korruptionsvorwürfe spalten Trumps Anhängerschaft. Kann der US-Präsident das Stimmvolk kurz vor den Midterms wieder hinter sich vereinen? Hält die religiöse Unterstützung für Trump noch zusammen? Und wie tief spaltet der Iran-Krieg Trumps Wählerschaft kurz vor den Midterms im November? Stellen Sie Ihre Frage:

Fachpersonen im Q&A

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Arnd Henze
Fernsehjournalist, Publizist und evangelischer Theologe
WDR

Dorothea Lüddeckens
Professorin für Religionswissenschaft mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung
Universität Zürich

Andrea Christen
USA-Korrespondent
SRF

SRF 1, Club, 02.06.26, 22:25 Uhr ; 

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