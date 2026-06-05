Der Iran-Krieg und Korruptionsvorwürfe spalten Trumps Anhängerschaft. Kann der US-Präsident das Stimmvolk kurz vor den Midterms wieder hinter sich vereinen? Hält die religiöse Unterstützung für Trump noch zusammen? Und wie tief spaltet der Iran-Krieg Trumps Wählerschaft kurz vor den Midterms im November? Stellen Sie Ihre Frage:
Fachpersonen im Q&A
Arnd Henze
Fernsehjournalist, Publizist und evangelischer Theologe
WDR
Dorothea Lüddeckens
Professorin für Religionswissenschaft mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung
Universität Zürich
Andrea Christen
USA-Korrespondent
SRF