Luca Castiglioni, Tobias Arnold, Eva Heinen und Ulrich Seewer beantworten von 10:00 bis 11:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

Welche Fragen haben Sie zum Verkehr in der Schweiz?

Der Bundesrat hat die Leitlinien für das Paket «Verkehr ’45» verabschiedet. Damit reagiert er auf die Ablehnung des Autobahn-Ausbaus im Herbst 2024 sowie auf die steigenden Kosten beim Ausbau der Bahn.

Welche Fragen haben Sie zum Verkehr und der Mobilität in der Schweiz? Schicken Sie uns diese via untenstehendes Formular.

Fachpersonen im Chat Box aufklappen Box zuklappen Luca Castiglioni

Leiter Forschungsbereich Mobilität

BFE

Tobias Arnold

Leiter Fachbereich Verkehr und Raum

Interface Eva Heinen

Stellvertretende Leiterin Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme

ETH Zürich Ulrich Seewer

Vizedirektor Direktionsbereich 2, Mobilität, Raum und Infrastruktur

Bundesamt für Raumentwicklung ARE Thomas Bollinger

Projektleiter Elektromobilität

TCS Sandro Capun

Projektleiter Fahrzeugtechnik

TCS