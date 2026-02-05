 Zum Inhalt springen

Q&A zu Verkehr und Mobilität Welche Fragen haben Sie zum Verkehr in der Schweiz?

Luca Castiglioni, Tobias Arnold, Eva Heinen und Ulrich Seewer beantworten von 10:00 bis 11:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

05.02.2026, 08:55

Der Bundesrat hat die Leitlinien für das Paket «Verkehr ’45» verabschiedet. Damit reagiert er auf die Ablehnung des Autobahn-Ausbaus im Herbst 2024 sowie auf die steigenden Kosten beim Ausbau der Bahn.

Welche Fragen haben Sie zum Verkehr und der Mobilität in der Schweiz? Schicken Sie uns diese via untenstehendes Formular.

Fachpersonen im Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Luca Castiglioni
Leiter Forschungsbereich Mobilität
BFE

Tobias Arnold
Leiter Fachbereich Verkehr und Raum
Interface

Eva Heinen
Stellvertretende Leiterin Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme
ETH Zürich

Ulrich Seewer
Vizedirektor Direktionsbereich 2, Mobilität, Raum und Infrastruktur
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Thomas Bollinger
Projektleiter Elektromobilität
TCS

Sandro Capun
Projektleiter Fahrzeugtechnik
TCS

