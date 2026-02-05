Der Bundesrat hat die Leitlinien für das Paket «Verkehr ’45» verabschiedet. Damit reagiert er auf die Ablehnung des Autobahn-Ausbaus im Herbst 2024 sowie auf die steigenden Kosten beim Ausbau der Bahn.
Welche Fragen haben Sie zum Verkehr und der Mobilität in der Schweiz? Schicken Sie uns diese via untenstehendes Formular.
Fachpersonen im Chat
Luca Castiglioni
Leiter Forschungsbereich Mobilität
BFE
Tobias Arnold
Leiter Fachbereich Verkehr und Raum
Interface
Eva Heinen
Stellvertretende Leiterin Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme
ETH Zürich
Ulrich Seewer
Vizedirektor Direktionsbereich 2, Mobilität, Raum und Infrastruktur
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Thomas Bollinger
Projektleiter Elektromobilität
TCS
Sandro Capun
Projektleiter Fahrzeugtechnik
TCS