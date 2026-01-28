Die Ostschweiz: Susanne Hartmann, Regierungsrätin Kanton St. Gallen, Bau- und Umweltdepartement begrüsst, «dass der Bund die dritte Röhre des Rosenbergtunnels inklusive Anschluss Güterbahnhof (Spange) weiterhin als prioritäres Projekt betrachtet und einen Realisierungshorizont nennt. Entscheidend ist deshalb nicht allein das Zieljahr, sondern dass das Projekt im bundespolitischen Prozess verankert bleibt und schrittweise vorangetrieben wird. Dafür setzt sich die Regierung weiterhin ein».

Und Dominik Diezi, Regierungsrat im Kanton Thurgau, Departement für Bau und Umwelt, sagt: «Grundsätzlich ist der Entscheid des Bundesrats über die drei wichtigsten Verkehrsprojekte in der Ostschweiz erfreulich zu werten. Wir sind weiter nicht überrascht, dass die Umfahrung in Amriswil mit Zeithorizont 2045 prioritär behandelt wird.»

Bern: «Ich bin mittelmässig zufrieden mit der Priorisierung», sagt der Berner Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus. Er bedauert, dass der Bund den Bypass Bern-Ost in den nächsten Jahrzehnten nicht realisieren will. Ebenso, dass der Autobahnausbau zwischen Schönbühl und Kirchberg nicht zustande kommt. Was ihn hingegen freut, ist der geplante Ausbau bim Zugverkehr.

Zentralschweiz: Die Zentralschweizer Kantone nehmen erfreut zur Kenntnis, dass zwei Schlüsselprojekte realisiert werden sollen, teilte die zuständige Regierungskonferenz mit. Bei den zwei Projekten handelt es sich um den viergleisigen unterirdischen Durchgangsbahnhof Luzern und um den fast elf Kilometer langen Zimmerbergtunnel II, der auf der Strecke Zürich-Luzern zwischen Zug und Thalwil realisiert wird.

Fabian Peter, Baudirektor des Kantons Luzern, spricht von einem «guten Tag für die Zentralschweiz». Es freue ihn, dass der Bundesrat erkannt habe, dass der Ausbau der Bahninfrastruktur am Knoten Luzern dringend nötig sei. Dass der Durchgangsbahnhof Luzern laut Bundesrat in zwei Etappen realisiert werden soll, tue seiner Freude keinen Abbruch, so Peter. «Wir haben vom Bundesrat heute auch Signale erhalten, dass die zweite Etappe im nächsten Finanzierungsschritt enthalten sein werde.»

Kanton Aargau: «Der Kanton Aargau ist erfreut über das Bekenntnis des Bundes zum 6-Spur-Ausbau der A1 zwischen Aarau-Ost und Birrfeld», schreibt die Aargauer Regierung. Sie habe das mit «grosser Genugtuung» zur Kenntnis genommen. Sie sei froh, werde das Projekt doch nicht zurückgestuft, wie es nach dem Weidmann-Gutachten 2025 geplant war. Die Planungen seien weit fortgeschritten und wichtig für ein leistungsfähiges Verkehrssystem. «Wir hatten einfach die besten Argumente», meinte Regierungsrat Stephan Attiger gegenüber SRF.

Basel: Dass der Bund die Durchmesserlinie ins Verkehrsprogramm aufgenommen habe, seien «gute Nachrichten für die Region Basel», heisst es in der Mitteilung des Basler Verkehrsdepartements. Es geht um eine unterirdische Bahnlinie vom Bahnhof Basel SBB zum Badischen Bahnhof. «Mit dieser Durchmesserlinie kann die S-Bahn grundlegend ausgebaut werden, was zu einem deutlich besseren Angebot für die Bevölkerung in allen drei Ländern führt und die Wirtschaftsregion stärkt.» Gegenüber dem ETH-Gutachten erhöht der Bund die vorgesehenen Investitionen bis 2045 von rund 1.2 Milliarden deutlich auf 2.5 Milliarden Franken.