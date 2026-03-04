Nach dem Ja-Votum zur Abschaffung des Eigenmietwerts wächst der Vorwurf der Gerontokratie: Generationengerechtigkeit wird zum Reizwort. Ob beim Klima oder bei der Altersvorsorge: Entscheiden Ältere egoistisch oder engagiert sich die Jugend zu wenig? Wie gross sind die Gräben? Und welche Fragen haben Sie zu den Generationen in der Schweiz?
Die im Chat wiedergegebenen Aussagen entsprechen nicht zwingend der Position von SRF. Sie stammen von den Gästen des «SRF Club».
Gäste im Chat
Julia Onken
Psychologin und Autorin
Frauenseminar Bodensee
Magdalena Erni
Co-Präsidentin
Junge Grüne Schweiz
Michael Hermann
Geschäftsführer
Sotomo