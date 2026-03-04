 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Q&A zum «Generationengraben» Welche Fragen haben Sie zum politischen «Generationengraben»?

Julia Onken, Magdalena Erni und Michael Hermann beantworten von 10:00 bis 11:30 Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

04.03.2026, 09:03

Teilen

Nach dem Ja-Votum zur Abschaffung des Eigenmietwerts wächst der Vorwurf der Gerontokratie: Generationengerechtigkeit wird zum Reizwort. Ob beim Klima oder bei der Altersvorsorge: Entscheiden Ältere egoistisch oder engagiert sich die Jugend zu wenig? Wie gross sind die Gräben? Und welche Fragen haben Sie zu den Generationen in der Schweiz?

Die im Chat wiedergegebenen Aussagen entsprechen nicht zwingend der Position von SRF. Sie stammen von den Gästen des «SRF Club».

Gäste im Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Julia Onken
Psychologin und Autorin
Frauenseminar Bodensee

Magdalena Erni
Co-Präsidentin
Junge Grüne Schweiz

Michael Hermann
Geschäftsführer
Sotomo

Sendung zum Chat

Box aufklappen Box zuklappen
Club-Chat-Logo
Legende: SRF

17.03.2026 | Alt regiert, jung verliert – wer steuert die Schweiz?

SRF Club, 17.03.2026, 22:25 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)