Julia Onken, Magdalena Erni und Michael Hermann beantworten von 10:00 bis 11:30 Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

Nach dem Ja-Votum zur Abschaffung des Eigenmietwerts wächst der Vorwurf der Gerontokratie: Generationengerechtigkeit wird zum Reizwort. Ob beim Klima oder bei der Altersvorsorge: Entscheiden Ältere egoistisch oder engagiert sich die Jugend zu wenig? Wie gross sind die Gräben? Und welche Fragen haben Sie zu den Generationen in der Schweiz?

Die im Chat wiedergegebenen Aussagen entsprechen nicht zwingend der Position von SRF. Sie stammen von den Gästen des «SRF Club».