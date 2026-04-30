Vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai stellen sich Fragen zu Arbeitsrecht, Lohn, Budgetplanung und Work‑Life‑Balance. Wie plane ich mein Budget? Wie löse ich Konflikte im Team? In einem Live‑Q&A beantworten Fachleute Ihre Fragen. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:
Fachpersonen im Q&A
Karin Rosatzin
Geschäftsführerin der Fachstelle Konflikt am Arbeitsplatz
Fachstelle Konflikt am Arbeitsplatz
Gregor Mägerle
Stellenleiter Schuldenprävention
Soziale Dienste Stadt Zürich / moneychat.ch
Dr. iur. Nicole Vögeli Galli
Leiterin Fachstelle für Sozialrecht
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)