Karin Rosatzin, Gregor Mägerle und Nicole Vögeli Galli beantworten von 10:30 bis 12 Uhr Ihre Fragen. Schreiben Sie uns!

Welche Fragen haben Sie zu Arbeitsrecht und Budgetplanung?

Vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai stellen sich Fragen zu Arbeitsrecht, Lohn, Budgetplanung und Work‑Life‑Balance. Wie plane ich mein Budget? Wie löse ich Konflikte im Team? In einem Live‑Q&A beantworten Fachleute Ihre Fragen. Stellen Sie jetzt Ihre Frage: