 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Q&A zur Individualbesteuerung Welche Fragen haben Sie zur Individualbesteuerung?

Christine Wanner und Andreas Stüdli beantworten von 15:00 bis 16:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

19.02.2026, 14:31

Teilen

Verheiratete Paare sollen künftig einzeln eine Steuererklärung ausfüllen und separat besteuert werden – das will das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung.

Welche Fragen haben Sie zur Vorlage? Christine Wanner und Andreas Stüdli aus der SRF-Bundeshausredaktion beantworten Ihre Fragen dazu.

Fachpersonen im Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Christine Wanner
Bundeshausredaktorin
SRF

Andreas Stüdli
Bundeshausredaktor
SRF

Themen in diesem Liveticker

Abstimmungsdossier

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

SRF Arena, 13.02.2026, 22:25 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)