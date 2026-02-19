Christine Wanner und Andreas Stüdli beantworten von 15:00 bis 16:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

Welche Fragen haben Sie zur Individualbesteuerung?

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Verheiratete Paare sollen künftig einzeln eine Steuererklärung ausfüllen und separat besteuert werden – das will das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung.

Welche Fragen haben Sie zur Vorlage? Christine Wanner und Andreas Stüdli aus der SRF-Bundeshausredaktion beantworten Ihre Fragen dazu.

Fachpersonen im Chat Box aufklappen Box zuklappen Christine Wanner

Bundeshausredaktorin

SRF



Andreas Stüdli

Bundeshausredaktor

SRF