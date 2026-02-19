Verheiratete Paare sollen künftig einzeln eine Steuererklärung ausfüllen und separat besteuert werden – das will das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung.
Welche Fragen haben Sie zur Vorlage? Christine Wanner und Andreas Stüdli aus der SRF-Bundeshausredaktion beantworten Ihre Fragen dazu.
Fachpersonen im Chat
Christine Wanner
Bundeshausredaktorin
SRF
Andreas Stüdli
Bundeshausredaktor
SRF
Themen in diesem Liveticker
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.