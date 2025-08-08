Katzen sind geheimnisvoll und werden oft missverstanden. Was brauchen die beliebten Haustiere wirklich und was brauchen wir, um sie besser zu verstehen? Zum Internationalen Tag der Katze beantwortet eine Fachrunde Ihre Fragen live von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren der Schweiz und sind gleichzeitig oft unterschätzte Mitbewohner. Sie gelten als unabhängig, pflegeleicht und geheimnisvoll. Doch viele dieser Annahmen führen zu Missverständnissen in der Haltung: Müssen Katzen wirklich raus ins Freie? Sind zwei Katzen immer besser als eine? Warum schlafen sie lieber auf der linken Seite? Gilt eine Chippflicht? Und was steckt hinter dem Boom der Modekatzen mit gesundheitlichen Problemen?

Eine grosse Fachrunde aus Medizin, Psychologie, Tierschutz und Tierrecht beantwortet Ihre Fragen rund um Haltung, Gesundheit und Verantwortung live von 10:00 bis 12:00 Uhr. Stellen Sie diese schon jetzt!