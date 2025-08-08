Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren der Schweiz und sind gleichzeitig oft unterschätzte Mitbewohner. Sie gelten als unabhängig, pflegeleicht und geheimnisvoll. Doch viele dieser Annahmen führen zu Missverständnissen in der Haltung: Müssen Katzen wirklich raus ins Freie? Sind zwei Katzen immer besser als eine? Warum schlafen sie lieber auf der linken Seite? Gilt eine Chippflicht? Und was steckt hinter dem Boom der Modekatzen mit gesundheitlichen Problemen?
Eine grosse Fachrunde aus Medizin, Psychologie, Tierschutz und Tierrecht beantwortet Ihre Fragen rund um Haltung, Gesundheit und Verantwortung live von 10:00 bis 12:00 Uhr. Stellen Sie diese schon jetzt!
Themen in diesem Liveticker
Gäste im News-Chat
Dr. Marianne Furler
Tierärztin mit Fachgebiet Verhaltensmedizin, STVV | Praxis für Tierpsychiatrie
Yasmine Wenk
Kampagnenkoordinatorin Heimtiere, VIER PFOTEN Schweiz
Deborah Bätscher
MLaw, Rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin, Stiftung für das Tier im Recht (TIR)
Esther Geisser
Präsidentin und Gründerin, NetAP – Network for Animal Protection
Dr. met. vet. Jana Inäbnit
Fachstelle Heimtiere & Pferde, Schweizer Tierschutz (STS)
Dr. met. vet. Julie Schwechler
Tierärztin und Inhaberin der «Dentalpraxis für Pferde», Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST)