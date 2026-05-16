The Swiss Comic Con – oder Fantasy Basel – hat am Auffahrtswochenende über 103'000 Besucherinnen und Besucher an den Rhein gezogen. Sie feierten Film, Gaming, Anime, Comics, Fantasy und Cosplay.

Laut den Veranstaltern sorgten vor allem Cosplay-Shows für Begeisterung.

Die Fantasy Basel hat dieses Jahr mit über 850 Ständen, acht Bühnen und 45 Stargästen aus verschiedenen Unterhaltungsbereichen in die Messehallen gelockt. Auf über 100'000 Quadratmetern sollten Fans drei Tage in fantastische Welten eintauchen.

Legende: Furry-Fans posieren in flauschigen Tierkostümen. «Furry-Fandom» bezeichnet eine eigene Subkultur, die sich für vermenschlichte Tierfiguren interessiert. Keystone/Urs Flüeler

Für das Cosplay Village waren 27 Stars und Gäste aus der Schweiz und dem Ausland angekündigt, welche bekannte Figuren aus der Gaming- und Animewelt imitieren sollten. Zudem fand am Nachmittag auf der Hauptbühne jeweils ein Cosplay-Wettbewerb statt mit Cosplays aus der Schweiz am Donnerstag, Newcomern am Freitag und internationalen Performances am Samstag.

Seit 2015 um das Fünffache gewachsen

Cosplay ist eine Wortzusammensetzung aus Costume und Play, wobei alle von Amateurfans bis zu Profis in die Kostüme von Charakteren schlüpfen – Costume – und deren Rollen auch ausspielen – Play. Dabei gilt es stets den Respekt-Code zu beachten: Personen sollen nicht ohne deren Einverständnis fotografiert oder berührt werden.

Legende: Am Cosplay-Wettbewerb imitieren die Fantasy-Fans um die Wette. Keystone/Urs Flüeler

Die erste Fantasy Basel fand im Jahr 2015 statt und lockte mit einer Ausstellungsfläche von 15'000 Quadratmetern 20'000 Besucherinnen und Besucher an. Im vergangenen Jahr waren es mit 100'000 Quadratmetern 97'000 Fantasy-Fans.