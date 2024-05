Drei Tage lang stehen die Hallen der Messe Basel im Zeichen von Cosplay, Fantasy, Games und Comics.

Die Fantasy Basel hat sich in den letzten zehn Jahren zur grössten Messe in diesem Genre entwickelt.

Die Verantwortlichen rechnen im Jubiläumsjahr mit einem neuen Rekord von über 80'000 Besucherinnen und Besuchern.

Bereits am ersten Tag bildeten sich vor der Eröffnung lange Schlangen an den Eingängen zur Fantasy Basel. Das Publikum war bunt gemischt, viele extravagant verkleidet. Cosplay – das Spiel mit Kostümierung – ist denn auch der wohl beliebteste Teil der Fantasy Basel.

Cosplay an der Fantasy Basel – eine Auswahl

1 / 7 Legende: Keystone/Georgios Kefalas 2 / 7 Legende: Keystone/Georgios Kefalas 3 / 7 Legende: Keystone/Georgios Kefalas 4 / 7 Legende: Keystone/Georgios Kefalas 5 / 7 Legende: Keystone/Georgios Kefalas 6 / 7 Legende: Keystone/Georgios Kefalas 7 / 7 Legende: Keystone/Georgios Kefalas

Die sogenannten Cosplayerinnen und -player ahmen Fantasy-Figuren aus einem Film, Manga, Anime oder Videospiel nach. Neben Besucherinnen und Besuchern mit eher marginalen Verkleidungen, etwa mit einer Pokemon-Plüschkappe auf dem Kopf, wandelten ausgesprochen aufwendig verkleidete Gestalten durch die Hallen.

Es gibt mir die Möglichkeit, in eine andere Rolle, in eine andere Person hineinzuschlüpfen.

So etwa Orks aus der «Lord of the Rings»-Trilogie neben Disney-Prinzessinnen, Rittern und auffallend zahlreichen schwerbewaffneten US-Soldaten, oder viele in Weiss gerüstete «Stormtrooper» aus der «Star Wars»-Reihe.

«Es gibt mir die Möglichkeit, in eine andere Rolle, in eine andere Person hineinzuschlüpfen. Im Alltag oder wenn man zum Beispiel im Büro arbeitet, ist man nicht wirklich frei und hier kann man alles Mögliche ausprobieren», sagt eine Cosplayerin, die eine Figur aus der Mangaserie «One Piece» darstellt.

Legende: Lange Schlangen am ersten Tag. Keystone/Georgios Kefalas

Anziehungspunkte sind auch die zahlreichen Verkaufsstände der Bereiche Games, Film, Tattoo, Comics und Cosplayer-Utensilien. Darunter viele Verkaufsstände mit Schwertern und sonstigen Waffen, die in Fantasy-Comics, -Games und -Filmen allgegenwärtig sind.

Wer bereits mit einer Waffe eintritt – und das sind sehr viele – muss im Eingangsbereich die Waffenkontrolle passieren. Die Cosplayer haben an den Messetagen die Möglichkeit, Darstellerinnen und Darstellern aus Fantasy-Filmen zu begegnen.

Seit 10 Jahren Treffpunkt der Szene

Die Fantasy Basel findet 2024 bereits zum zehnten Mal statt und hat sich in den letzten Jahren zum wichtigsten Treffpunkt der Fantasy-, Science-Fiction-, Games- und Comic-Welt in der Schweiz entwickelt.

«Ich komme seit 2016 an die Fantasy Basel und freue mich jedes Jahr auf die Messe», sagt eine Cosplayerin, die als Figur aus dem Game League of Legends verkleidet ist.

Für einen anderen Cosplayer, der eine Figur aus der Serie Dragonball darstellt, steht das Fachsimpeln mit Gleichgesinnten an der Fantasy Basel im Vordergrund. Auch er besuchte Fantasy bereits in den letzten Jahren und stellt fest: «Die Messe hat sich weiter entwickelt. Die Besucherführung ist besser geworden.»

Besucherrekord nahe an der Art Basel?

In diesem Jahr rechnen die Verantwortlichen mit einem neuen Publikumsrekord von über 80'000 Besucherinnen und Besuchern. Damit dürfte die Gastmesse der erfolgreichsten Eigenmesse der MCH-Gruppe, der Kunstmesse Art Basel, sehr nahekommen. Diese empfängt ihr Publikum allerdings an sechs und nicht nur an drei Tagen.