Am vergangenen Wochenende wurden in Lugano die «Schweizer Preise für Darstellende Kunst» vergeben. Das Bundesamt für Kultur (BAK) vergab zehn Preise, einen davon an einen Zirkus – eine Premiere.

Als erster Zirkus überhaupt erhält der Circus Monti, gegründet 1985, eine der begehrten Auszeichnungen. In erster Linie ist das eine Auszeichnung für die Gründerfamilie Muntwyler. Gleichzeitig ist der Preis aber auch ein Zeichen der Wertschätzung der ganzen Schweizer Zirkuskunst gegenüber.

Der Circus Monti ist Kultur und das wird heute honoriert.

Die Gründer des Circus Monti, Guido und Hildegard Muntwyler, sind mittlerweile beide verstorben. Die Brüder Tobias und Nicola Muntwyler, die in dritten Generation den Zirkus leiten, sind sich sicher, dass sie mit dem Preis eines der Ziele ihrer Grosseltern erreicht haben: «Sie wären stolz. Das haben sie damals gewollt, dass der Circus Monti kein traditioneller 0815-Zirkus ist, sondern Kultur und das wird heute honoriert», sagen sie an der Verleihung.

Die Grenzen zwischen verschiedenen Kulturformen verschwinden und das ist sehr gut.

Bundespräsident und Kulturminister Alain Berset sieht die Auszeichnung für den Circus Monti als Zeichen für ein progressives Denken in der Schweizer Kulturszene: «Die Grenzen zwischen verschiedenen Formen der Kultur verschwinden und das ist sehr gut. Es erlaubt viel mehr Kreativität. Ich bin froh, dass die Preise diese Entwicklung mitgemacht haben», sagt er nach dem Anlass.

Legende: Die Familie Monti posiert mit Kulturminister Alain Berset. Instagram / circusmonti

Zehn Preise wurden vergeben

Neben dem Circus Monti, der den «Schweizer Preis für Darstellende Künste» erhält, werden neun weitere Auszeichnungen an Kunstschaffende aus verschiedenen Sparten vergeben. Der Hauptpreis, der «Hans-Reinhardt-Ring», geht an die belgische Choreografin Cindy Van Acker. Sie erhält neben dem Ring auch 100'000 Franken. Die restlichen Preise sind mit je 40'000 Franken dotiert.

Legende: Die Choreografin Cindy Van Acker erhält den «Hans-Reinhardt-Ring». Keystone / Pablo Gianinazzi

Eine Auszeichnung an den «Swiss Performing Arts»-Awards ist für alle Kulturschaffenden ein wegweisender Moment, für den Circus Monti und die Schweizer Zirkuswelt ganz besonders. Armelle Fouqueray, die Casterin des Zirkus, sagt: «Weiter so, immer weiter, immer besser.» Der Preis sei nicht nur eine grosse Ehre, sondern auch Motivation für die Zukunft.