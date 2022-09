Legende: ZVG: Martin Jutzi

Erstmals hat die US-Raumfahrtbehörde absichtlich eine Sonde in einen Asteroiden gesteuert, um zu testen, ob so im Ernstfall eine Abwehr möglich wäre. Martin Jutzi, von den Space Research & Planetary Sciences der Universität Bern, ist vor Ort im Nasa-Kontrollzentrum in den USA. Er schätzt für SRF die Mission ein.

SRF News: Wie fühlen Sie sich?

Martin Jutzi: Grossartig. Es war ein voller Erfolg und alle Erwartungen wurden übertroffen!

Was sind Ihre ersten Eindrücke? Welche Informationen ziehen Sie aus den ersten Bildern des Asteroiden?

Dimorphos ist tatsächlich ein Geröllhaufen und nicht ein monolithisches Objekt. Das heisst, dass «Dart» wahrscheinlich zu einem sehr grossen Krater oder sogar zu einer globalen Deformation von Dimorphos geführt hat.

Was bedeutet der heutige Tag für die planetare Asteroidenabwehr?

Sehr viel! Wir sind fähig, einen Asteroiden wie geplant mit einem Satelliten zu treffen und abzulenken. Die Details müssen allerdings erst noch analysiert werden.

Was sind die nächsten Schritte?

In den nächsten Stunden und Tagen werden die gewonnenen Daten analysiert. Und mithilfe von Modellen wird versucht werden, möglichst genau zu bestimmen, was die Eigenschaften der beiden Asteroiden sind, wie gross die Ablenkung war und was mit Dimorphos genau passiert ist.

Das Gespräch führte Corinna Daus.