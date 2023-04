Harry Belafonte ist mit 96 Jahren gestorben. Dies meldet die «New York Times» unter Berufung auf seinen Sprecher.

Der US-Amerikaner hat die Musikszene über Jahrzehnte geprägt.

Belafonte war zudem Aktivist und hat die Bürgerrechtsbewegung mitgeprägt.

Legende: Harry Belafonte am Locarno Film Festival im Jahr 2012. KEYSTONE/Urs Flüeler

Bekannt wurde Belafonte unter anderem mit dem Lied «We are the World», das in den 1980er Jahren erschien und hinter dem er die treibende Kraft war. Dieser weltbekannte Hit hatte die Botschaft, den Welthunger zu bekämpfen.

Belafonte war auch Schauspieler und hat in den 1950er Jahren in Filmen immer wieder Themen aufgegriffen, die Rassismus behandeln. Auch mit dem amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King hat er zusammengearbeitet.

Geboren wurde Belafonte am 1. März 1927 im New Yorker Stadtteil Harlem, seine frühe Kindheit verbrachte er allerdings in Jamaika. Die Todesursache war gemäss Sprecher Ken Sunshine Herzversagen.