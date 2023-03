Wieso die Lawinengefahr gerade so hoch ist und was wettertechnisch in den nächsten Tagen noch auf uns zukommt, erklärt der SRF-Meteorologe Jürg Ackermann im Interview.

Jürg Ackermann Meteorologe SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jürg Ackermann arbeitet seit Frühling 2019 bei SRF Meteo. Zuvor schloss er an der Universität Innsbruck das Masterstudium in Atmosphärenwissenschaften ab. Zu seinen Tätigkeitsbereichen gehören das Erstellen von Prognosen und die Moderation von Wettergesprächen im Radio.

SRF News: Wo schneit es denn gerade besonders heftig?

Jürg Ackermann: Besonders in den westlichen Alpen, am Alpennordhang und in Teilen der Voralpen. Spätestens am Nachmittag lässt der Schneefall aber auch dort verbreitet nach. Im Mittelland sollten die Niederschläge bereits demnächst ganz versiegen.

05:17 Video Meteo-Abendausgabe vom 10.3.2023 Aus Meteo vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 17 Sekunden.

Wo herrscht aktuell die grösste Lawinengefahr?

Vor allem im Wallis besteht derzeit grosse Lawinengefahr, dort hat es auch schon spontane Lawinenabgänge gegeben. Dies zum einen, weil dort sehr viel Neuschnee auf einmal zusammengekommen und auf einer sehr ungünstigen Altschneeschicht zu liegen gekommen ist. Zum anderen hat es aufgrund von Orkanböen in der Höhe starke Verwehungen und damit lokal grosse Schneeansammlungen gegeben, die sich spontan lösen könnten.

Wie lange wird der Wintereinbruch anhalten?

Der Schneefall lässt heute zwar verbreitet nach, doch am Abend erreicht uns bereits eine neue Störung aus dem Westen. Diese bringt zwar erneut verbreitet Schauer, aber die Schneefallgrenze steigt auf 1000 bis 1500 Meter an.

Bereits für nächste Woche sieht es nach einem neuerlichen Wintereinbruch aus.

Im Verlauf des Sonntags hören die Niederschläge dann ganz auf.

Ist das also gerade nur ein letztes Aufmucken des Winters?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es bis in den April hinein nochmals Schnee gibt. Bereits für nächste Woche sieht es nach einem neuerlichen Wintereinbruch aus.

Was steht uns denn nächste Woche bevor?

Es geht rauf und runter mit den Temperaturen. Zuerst gibt es am Montag mit 17 bis 21 Grad einen frühlingshaften Tag. Bereits am Dienstag wird es dann aber wieder kühler und stürmisch. Schon am Dienstagabend und dann am Mittwoch ist mit Schneegestöbern bis ins Flachland zu rechnen. Danach folgt erneut milde Luft aus Westen.

Können wir also schon bald die Pneus wechseln?

Nein, das wäre noch zu früh. Im Flachland gilt die Faustregel «von O bis O»: Man soll die Winterreifen im Oktober montieren und erst um Ostern rum wieder auf Sommerreifen wechseln. In den Bergen sogar noch später. Dort kann es jeweils bis in den Mai hinein nochmals Schnee geben.

Das Gespräch führte Andrée Getzmann.