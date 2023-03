In den Alpen ist in den letzten 24 Stunden zum Teil bis zu einem halben Meter Neuschnee gefallen.

Schneefälle haben im Wallis und in der Innerschweiz zu Verkehrsproblemen geführt.

Die Bahnstrecke zwischen Täsch und Zermatt im Wallis musste wegen eines Lawinenniedergangs gesperrt werden.

Viele Strassen in der Höhe sind schneebedeckt, es gibt etwa Probleme Richtung Gotthard.

Der Winter fegt am Wochenende nochmals über die Schweiz. Vor allem im Wallis ist bereits eine Menge Neuschnee gefallen: In 24 Stunden bis am Morgen war es laut SRF Meteo teilweise ein halber Meter.

Bereits in der Nacht hatte die Naturgefahrenfachstelle des Bundes vor erheblicher Gefahr durch Schnee gewarnt.

Legende: Im Wallis herrscht teils grosse Lawinengefahr (rot), wie der Bund auf dem Naturgefahrenportal mitteilt. Naturgefahrenportal des Bundes

In Teilen des Wallis wird die Gefahr durch Lawinen als gross eingeschätzt. Deshalb hat die Fachstelle dort Gefahrenstufe vier ausgerufen.

Die Bahnstrecke zwischen Täsch und Zermatt musste wegen eines Lawinenniedergangs gesperrt werden. Die Dauer der Störung war zunächst unbekannt, wie die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) per Twitter mitteilte.

Über das Ausmass des Lawinenniedergangs und dessen Folgen ist noch nichts bekannt. Die Walliser Kantonspolizei wies auf Anfrage darauf hin, dass auch die Strasse nach Zermatt vorübergehend gesperrt war. Grund waren präventive Lawinensprengungen.

Probleme auf der Nord-Süd-Achse

Der teils heftige Schneefall sorgt auch andernorts auf den Strassen für Behinderungen, so etwa auf der Nord-Süd-Achse, wie der TCS auf seiner Homepage schreibt. Zwischen Erstfeld und Amsteg staut sich der Verkehr aktuell auf 5 Kilometern, der, Zeitverlust beträgt bis zu 40 Minuten – Der Verkehr wird wegen der schneebedeckten Fahrbahn ab Amsteg dosiert. Als Umleitung wurde die San-Bernardino-Route über die A13 empfohlen

Gleichzeitig gilt seit Freitag in Graubünden und Teilen des Tessins die Gefahr vor Waldbränden. Deshalb darf in den betroffenen Regionen das Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen entfacht werden.

Immer wieder Regen oder Schnee in den Alpen

In den Alpen fällt heute immer wieder Regen oder Schnee. Am meisten Niederschlag gibt es in den westlichen und zentralen Alpen, besonders im Unterwallis. Die Schneefallgrenze liegt zunächst meist zwischen 600 Metern im Osten und 1200 Metern im Westen und steigt am Abend aus Westen wieder an. Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad, auf 2000 m -3 Grad. Auf den Bergen weht ein starker Westwind.

In der Region Bodensee bis Genfersee, Jura und in der Region Basel ist es meist bewölkt und es fällt vor allem am Vormittag vielerorts Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt am Vormittag zwischen rund 400 Metern im Osten und 1000 Metern im Westen und steigt am Nachmittag wieder an.

Im Süden sieht es anders aus: Im Tessin ist es teils sonnig bei Höchstwerten bis 18 Grad.

Ist das kalte Wochenende mit Schneefall in den Alpen überwunden, steigen die Temperaturen zu Beginn der nächsten Woche stark an. Am Montag kann auf der Alpennordseite bereits mit 18 Grad Celsius gerechnet werden.