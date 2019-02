Herr Tobler, was bedeutete der Schweiz und ihren Banken das Bankgeheimnis?

Das Bankgeheimnis, insbesondere in seiner fiskalischen Ausprägung, war neben anderen ein wichtiger Standortfaktor für das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft. Es wurde aber stark ideologisch überhöht. Mit der Fokussierung auf den positiv besetzten Schutz der Privatsphäre wurde ausgeblendet, dass das Bankgeheimnis auch Steuerhinterziehung schützt. In diesem Spannungsfeld wurde Kritik aus dem Ausland als nicht legitim angeschaut. Es hiess, es gehe dem Ausland nur um fiskalpolitische Interessen oder man wolle die Schweiz einfach schwächen. Dass sich ein Berg von Schwarzgeld ansammelte, der irgendwann regularisiert werden muss, wurde ausgeblendet.

Wie konnte es zu dieser ideologischen Überhöhung kommen?

Mit der Ablehnung der Bankeninitiative, die das Bankgeheimnis lockern wollte, wurde das steuerliche Bankgeheimnis 1984 innenpolitisch erstmals direktdemokratisch legitimiert. Es war nun nicht mehr opportun, über Steuerhinterziehung zu reden oder verbesserte Amtshilfe gegenüber dem Ausland zu fordern. Das führte dazu, dass sich Banken sicher fühlten, dass sie von der Politik geschützt würden.

Die Weitsicht blieb auf der Strecke.

Innerhalb von Verwaltung und Bankkreisen redete man zwar immer wieder über Möglichkeiten, den OECD-Standard zu übernehmen. Aber die Prämisse war stets dieselbe: Das Bankgeheimnis ist zu schützen.

Dabei gab es ja Kritik aus den eigenen Reihen. Hans J. Bär nannte die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung 2004 «fragwürdig» und «unethisch».

Die Reaktionen waren vernichtend, gerade auch von den Bankiers. Das zeigt, wie gross die Scheuklappen waren. Man konnte über das Thema nicht in einer Art und Weise reden, wie es nötig gewesen wäre. Denn was Hans Bär implizit auch angesprochen hat, ist dies: Wie geht man um mit dem Schwarzgeld, wie kann man da aussteigen, wenn es einmal wirklich eng wird?

Vor genau 10 Jahren lieferte die Schweiz erstmals Bankkundendaten der UBS an die USA ausserhalb der ordentlichen Rechtsverfahren. Was vorher Jahrzehnte lang galt, fiel in sich zusammen. Was brach da über die Banken herein?

Alle waren überrumpelt – und das System Schweiz kollektiv überfordert. Zwischen 2008 und 2014 war die Last des Aufräumens von Altlasten enorm, das hat sehr viele Ressourcen gebunden. Das wiederum hat verhindert, dass sich der Finanzplatz neu aufstellen und klären konnte, wofür er künftig steht. Kurzfristig fällt die Bilanz schlecht aus: Banken mussten insbesondere in den USA Milliarden-Bussen zahlen, und sie verloren Kundengelder in dreistelliger Milliardenhöhe. Zwar ist heute der Stand der verwalteten Vermögen wieder so hoch wie 2007, aber die Banken verdienen damit viel weniger Geld. Die Margen sind massiv weggebrochen. Zudem hat die Schweiz für die Preisgabe des steuerlichen Bankgeheimnisses keine Gegenleistungen erhalten, insbesondere keinen Marktzugang.