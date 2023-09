Es ist seltsam, wie sich die Gründungsmythen von Technologieunternehmen ähneln. Hier die Geschichte von Prusa in Prag: Josef Prusa brach die Uni ab, tüftelte in seiner Garage. Ein paar Jahre später: die Fabrik in Prag, wo jedes Jahr 100'000 3D-Drucker entstehen und in 160 Länder verschifft werden, wo tonnenweise Plastikfaden zum Drucken produziert wird, 750 Angestellte, 2020 tschechischer Unternehmer des Jahres.

In den alten Prager Fabrikhallen, ziemlich nah am Stadtzentrum, empfängt uns Miriam Sova. Und führt uns in einen Raum, wo es fast so aussieht, als würde ein alter Menschheitstraum wahr.