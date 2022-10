Operativ zeigte sich die Swisscom solide: Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten leicht um 1.4 Prozent auf 8.2 Milliarden Franken. Schuld am leichten Rückgang ist der schwache Euro, der das Resultat der italienischen Breitbandtochter Fastweb in Schweizer Franken drückt. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) fiel um 3.6 Prozent auf 3.3 Milliarden Franken.

Der Reingewinn tauchte indes wegen Sondereffekten um 21 Prozent auf 1.2 Milliarden Franken. Im Vorjahr hatten Aufwertungen aus einer Glasfaserkooperation von Fastweb und der Verkauf einer Beteiligung in Belgien für einen Einmalgewinn von 207 Millionen Franken gesorgt. Auf der anderen Seite hat die Swisscom in diesem Jahr eine Busse von knapp 72 Millionen Franken der Weko verbucht.