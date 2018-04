Unter dem Strich erzielte die zweitgrösste Schweizer Bank im ersten Quartal 2018 einen Reingewinn von 694 Millionen Franken. Auf Vorsteuerebene lag der CS-Gewinn bei 1,05 Milliarden Franken (+57 %), bereinigt um diverse Faktoren waren es 1,2 Milliarden (+36 %). Deutlich weniger stark legte die Bank bei den Erträgen zu. Insgesamt war das Plus hier lediglich 2 Prozent auf 5,64 Milliarden Franken. Bei einem Geschäftsaufwand von 4,53 Milliarden ergibt sich ein Verhältnis aus Kosten und Erträgen von rund 80 Prozent.

Den Kerndivisionen der Vermögensverwaltung flossen in der Periode von Januar bis März Nettoneugelder in Höhe von 14,4 Milliarden Franken zu, verglichen mit 4,0 Milliarden im vierten Quartal 2017. Die verwalteten Vermögen wurden per Ende März mit 1'380 Milliarden Franken ausgewiesen und lagen damit etwas über den 1'376 Milliarden von Ende Jahr.

Leichte Fortschritte machte die Bank bei der Kapitalposition. Die harte Kernkapitalquote stieg per Ende Quartal auf 12,9 % von 12,8 % per Ende viertes Quartal. Die harte CET1-Leverage Ratio lag zum Jahresende hingegen unverändert bei 3,8 %.