Patrik Gisel räumt per sofort seinen Chef-Posten

Aus Tagesschau am Mittag vom 10.11.2018.

Einen Tag vor der Delegiertenversammlung der Raiffeisen-Gruppe gibt Patrik Gisel seinen sofortigen Rücktritt bekannt.

Ursprünglich war geplant, dass Gisel die Geschäfte der Bank bis Ende Jahr führt.

Möglicher Grund für den vorzeitigen Abgang ist die Kontroverse um eine Beziehung zu einer inzwischen zurückgetretenen Raiffeisen-Verwaltungsrätin.

Legende: Raiffeisen-CEO Patrik Gisel tritt per sofort von all seinen Funktionen zurück. Keystone

Zuvor war bereits in den Medien über einen vorzeitigen Rücktritt Gisels spekuliert worden. Eine Beziehung des Vorsitzenden der Geschäftsleitung mit einer inzwischen zurückgetretenen Raiffeisen-Verwaltungsrätin hat laut Medienberichten das Fass zum Überlaufen gebracht.

Am Samstag nimmt die Genossenschaftsbank Raiffeisen an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Brugg-Windisch einen neuen Anlauf, um aus dem Schatten ihres früheren Chefs Pierin Vincenz zu treten. Wichtigstes Traktandum ist die Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten.