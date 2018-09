Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats WAK-S hat Ende August entschieden, wie ein Systemwechsel beim Eigenmietwert für den Hauptwohnsitz aussehen könnte: «Die Liegenschaftsunterhaltskosten sollen in Zukunft nicht mehr abzugsfähig sein. Auf Bundesebene sollen sodann weder Energiespar- und Umweltabzüge noch Abzüge für denkmalpflegerische Arbeiten zulässig sein, hingegen soll es den Kantonen überlassen bleiben, ob sie in ihrer Steuergesetzgebung die Möglichkeit solcher Abzüge aufrechterhalten wollen oder nicht. Den Schuldzinsenabzug auf selbstgenutztem Wohneigentum will die Kommission aufheben. Erhalten bleiben lediglich Schuldzinsenabzüge im Umfang von 80 oder 100 Prozent der anderweitigen Vermögenserträge (...).» Jetzt muss die Verwaltung bis Anfang 2019 einen Vorentwurf ausarbeiten. (Zur parlamentarischen Initiative, Link öffnet in einem neuen Fenster)