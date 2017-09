Von wegen, Airline mit Herz: Kunden der insolventen Air Berlin bekommen für ausgefallene Flüge kein Geld zurück.

Rund 100'000 Kunden werden voraussichtlich keine Erstattung für annullierte Langstreckenflüge bekommen.

Betroffen sind Reisende, die vor dem 15. August, dem Tag der Insolvenzanmeldung, Tickets gekauft haben.

Für ausgefallene Flüge nach diesem Datum werde der Kaufpreis erstattet, so ein Unternehmenssprecher.

Unter Berufung auf Unternehmenskreise hatte die Zeitung «Rheinische Post» darüber berichtet, dass das vor dem 15. August bereits für Tickets gezahlte Geld, komplett in die Insolvenzmasse der Fluggesellschaft eingehe. Das Unternehmen habe deshalb keine Möglichkeit, daraus Erstattungen vorzunehmen.

Air Berlin hatte am Montag angekündigt, die Langstrecken bis zum 15. Oktober nach und nach einzustellen. Dazu gehören Flüge in die USA, die Karibik und nach Abu Dhabi. Wie die Airline bereits vor zwei Tagen via Tweet mitteilte, findet bei Flugausfällen keine Umbuchung statt. Dafür werde der Kaufpreis zurückerstattet.