Das Anfahren des Kernkraftwerks Gösgen (KKG) verzögert sich um weitere sechs Monate.

Dies wird sich negativ auf das Unternehmensergebnis der Axpo Gruppe auswirken.

Die Axpo rechne wegen der Verzögerung aus heutiger Sicht mit einem Minderertrag in der Grössenordnung von circa 150 bis 170 Millionen Franken, wie die Axpo Gruppe mitteilt. Der Minderertrag werde sich auf die beiden Geschäftsjahre 2024/2025 und 2025/2026 verteilen. «Wir rechnen mit einer Minderproduktion von anteilsmässig knapp 1.9 TWh», schreibt die Axpo Gruppe weiter.

Das AKW Gösgen hat laut der Mitteilung am Freitag mitgeteilt, dass sich das Wiederanfahren voraussichtlich um weitere sechs Monate bis Ende Februar 2026 verzögern wird. Grund dafür ist die Erstellung und Überprüfung von Nachweisen, die mit neuen Berechnungsmethoden für das Speisewassersystem erstellt wurden.

Legende: Als Minderheitsaktionärin hält die Axpo Gruppe insgesamt 37.5 Prozent der Aktien an der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Das KKG wurde für die geplante Jahresrevision am 24. Mai 2025 vom Netz genommen. Gemäss aktueller Einschätzung des KKG sollte das Kraftwerk die Stromproduktion Ende Februar 2026 wieder aufnehmen können.