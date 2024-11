Notfallübung beim AKW Gösgen: 900 Personen im Einsatz

Bis Donnerstag dauert die Übung, an der der Bund, mehrere Kantone, aber auch SBB, Postauto und Swissgrid beteiligt sind.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Was ist geplant? Alle zwei Jahre führt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Gesamtnotfallübung durch. Bei dieser Übung ist jeweils auch eines der Kernkraftwerke dabei – dieses Jahr das AKW Gösgen. Am ersten Tag werde der Notfallschutz im Kernkraftwerk beübt, sagt Sandra Walker, Mediensprecherin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, gegenüber SRF. Am zweiten Tag gehe es dann um eine Evakuierung. Das Szenario sei ein Extremfall, heisst es beim Bundesamt, «technisch gesehen sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich», ergänzt Walker.

Warum wird geübt? Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz sei die Schweiz gut auf ein Notfallereignis vorbereitet. «Aber damit das auch so bleibt, müssen und wollen wir weiter üben», erklärt Sandra Walker.

Was passiert an der Übung? Unter anderem werde der Transport von Notfallmaterial per Helikopter und Lastwagen geübt. Deshalb komme es zu Helikopterflügen, die von der Bevölkerung auch bemerkt werden würden, heisst es beim Bundesamt. Mehr Details würden nicht bekanntgegeben, sagt Sprechrin Sandra Walker: «Es braucht auch noch ein paar Überraschungen.»

Legende: Bis zu 900 Personen beteiligen sich an der dreitägigen Übung rund um das AKW Gösgen. Keystone/Gaetan Bally

Wer macht mit? Neben dem AKW Gösgen unter anderem das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, der Bundesstab Bevölkerungsschutz, die Nationale Alarmzentrale, dazu Betriebe wie SBB, Postauto und Swissgrid. An der Übung beteiligt sind neben dem Kanton Solothurn auch die Kantone Baselland, Bern, Luzern und Thurgau. Insgesamt sind bis zu 900 Personen an der Übung beteiligt.

Was passiert danach? Nach der Notfallübung soll ein Schlussbericht alle Erkenntnisse zusammenfassen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz will analysieren, welche Abläufe funktionieren und wo es Verbesserungen braucht.