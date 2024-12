AKW-Neubauverbot - Wären neue Kernkraftwerke wirtschaftlich sinnvoll?

Der Bundesrat will das AKW-Neubauverbot aus dem Gesetz streichen. Das hat er am Freitag bekräftigt und seinen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Blackout stoppen» vorgelegt. Aber machen neue Kernkraftwerke in der Schweiz wirtschaftlich Sinn?