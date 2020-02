Was sich seit Tagen abgezeichnet hat, ist jetzt offiziell: Der französische TGV-Hersteller Alstom will die Zugsparte des kanadischen Konkurrenten Bombardier übernehmen. Die Rede ist von einem Kaufpreis von rund 6 Milliarden Euro. Doch noch ist der Deal nicht definitiv: Das letzte Wort hat die europäische Wettbewerbsbehörde. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonati über mögliche Hürden und Chancen einer Fusion.

Lorenzo Bonati Wirtschaftsredaktor, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Lorenzo Bonati ist Wirtschaftsredaktor SRF, mit den Spezialgebieten Arbeitsmarkt, Werkplatz Schweiz und Konsum. Zuvor arbeitete er bei der Nachrichtenagentur SDA und bei SRF 4 News. Er studierte Soziologie, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft an der Uni Fribourg.

SRF News: Wie stehen die Chancen, dass es mit der Fusion klappt?

Lorenzo Bonati: Alstom selbst hält die Chancen für besser als beim letzten Versuch einer Übernahme. Vor einem Jahr hatte es die europäische Wettbewerbsbehörde Alstom untersagt, die Zugsparte von Siemens zu übernehmen. Grund war damals das Geschäft mit Signalanlagen, wo es grosse Überschneidungen mit Siemens gab.

Alstom-Chef: «Wir sind zuversichtlich» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Reuters Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge zeigte sich optimistisch, dass die EU-Wettbewerbshüter die Übernahme billigen. Der Deal mit den Kanadiern unterscheide sich deutlich von dem früher geplanten Siemens-Zusammenschluss, sagte er Journalisten. «Wir sind zuversichtlich.» Poupart-Lafarge sagte, das Ziel der Übernahme sei nicht, die Unternehmen zu restrukturieren oder die Beschäftigung zu bedrohen. «Die Fusion ist offensiv, nicht defensiv.» Das Bahngeschäft sei in voller Expansion. Es könne jedoch in einzelnen Fabriken zu «Anpassungen» kommen, Details dazu nannte er nicht. (sda)

Die Behörde befürchtete, dass die Marktmacht des fusionierten Konzerns in diesem Bereich zu gross geworden wäre. Die Überschneidungen sind zwischen Alstom und Bombardier deutlich geringer. Alstom ist im Signalgeschäft vor allem in Südeuropa stark, während Bombardier seinen Schwerpunkt in den nordeuropäischen Ländern hat.

Wo liegen die möglichen Hürden?

Eine mögliche Hürde könnte das Geschäft mit Regionalzügen sein. Hier kämen Alstom und Bombardier nach einem Zusammenschluss auf deutlich höhere Marktanteile. Und eine Hürde könnte auch sein, dass der chinesische Zughersteller CRRC in Europa noch nicht so stark Fuss gefasst hat. Das war mit ein Grund, dass die EU-Wettbewerbsbehörde der Fusion von Alstom mit Siemens vor einem Jahr eine Absage erteilt hat. In den Augen der Behörde war die chinesische Konkurrenz schlicht noch zu wenig stark, um einen Zusammenschluss zu rechtfertigen.

Welche Möglichkeiten hat Alstom, um allfällige Bedenken der Wettbewerbsbehörden zu zerstreuen?

Eine Möglichkeit wäre gewisse Geschäftsteile zu verkaufen, um nicht eine zu grosse Marktmacht zu erlangen. Hier könnte der Schweizer Hersteller Stadler Rail ins Spiel kommen. Stadler Rail ist hinter Bombardier und Alstom die Nummer 3 im europäischen Zuggeschäft. Konzernchef Peter Spuhler hatte bereits beim gescheiterten Zusammenschluss von Alstom mit Siemens signalisiert, dass er durchaus interessiert gewesen wäre, gewisse Unternehmensteile zu übernehmen.

Klar ist auch, dass Frankreich auf politischer Ebene einiges unternehmen wird, um die EU-Wettbewerbsbehörde zu überzeugen. So will sich der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire heute Dienstag mit EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager treffen und sich persönlich für die Übernahme einsetzen. So oder so wird sich Alstom aber gedulden müssen. Ein Abschluss der Transaktion wird frühestens in einem Jahr erwartet.

Das Gespräch führte Roger Aebli.